Junak filma “Paklene ulice” (“The Fast and the Furious”) Dvejn Džonson letos je postao najplaćeniji holivudski glumac, a kraj ove uspešne godine završava u zaista velikom stilu.

Glumačku zvezdu i bivšeg rvača magazin “People” proglasio je najseksipilnijim muškarcem.

Ostatak teksta pročitajte ovde: Dvejn Džonson je najseksepilniji čovek na svetu