Kim Kardašijan je u jučerašnoj epizodi rijalitija “Keeping Up With The Kardashians” otkrila da je bila uverena da će, u noći kada je opljačkana u Parizu, biti i silovana i ubijena.

Nakon višemesečnog ćutanja, ali i mnogobrojnih medijskih spekulacija, Kim je poslednju epizodu popularnog rijalitija iskoristila da dodatno opiše uznemirujuće detalje strašnog događaja.

Ostatak teksta pročitajte ovde: “Bila sam spremna na to da će me silovati”: Novi potresni detalji pljačke Kim Kardašijan