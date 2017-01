Prema tvrdnjama u novoj biografiji “Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life”, 68-godišnji Čarls, princ od Velsa imao je avanturu s preduzetnicom Su Taunsend dok je još bio u braku s princezom Dajanom, a već je počeo da se viđa sa sadašnjom suprugom Kamilom.

Ostatak teksta pročitajte ovde: Afera potresa palatu: Princ Čarls varao Dajanu, ali i Kamilu?