Spektakl godine pred EXIT: Kilersi dolaze u Srbiju! (video)

Jedan od najvećih bendova našeg vremena The Killers, nastupiće u sredu, 5. jula, na takozvanom “nultom danu” ovogodišnjeg Exita!

Biće to novi Get EXITed, specijalni događaj u okviru kojeg je i Robi Vilijams pre dve godine priredio pravi spektakl pred više od 33.000 ljudi na Ušću.

“Jedan od najvećih bendova veka”, “Najveći američki rok bend”, “Najbolji veliki bend na svetu”, samo su neki od citata o Kilersima koji su napisali svetski mediji kao što su NME, MTV, VICE i brojni drugi. Vlasnici četiri No.1 albuma i dobitnici čak devet prestižnih nagrada za najbolji svetski rok bend na Petrovaradinsku tvrđavu dolaze u okviru ekskluzivne turneje na kojoj će nastupiti u svega desetak zemalja među kojima su SAD, Velika Britanija, Španija i Srbija!

Ova turneja već važi za jednu od najtraženijih ove godine, te je njihov julski koncert u nepreglednom Hajd parku rasprodat za svega nekoliko dana, dok se cena ulaznica na crnom tržištu za taj koncert kreće do vrtoglavih 700 evra! Ovim su iza sebe ostavili izvođače kao što Džastin Biber ili Kings of Leon, čije se karte za koncert na istom mestu nekoliko dana ranije i dalje mogu naći u redovnoj prodaji.

Killersi su u proteklih nekoliko godina bili apsolutni hedlajneri gigantskih festivala kao što su Glastonbury, Coachella, Lollapalooza, Rock am Ring i drugi, osvajajući pri tom i nagradu za najboljeg festivalskog hedlajnera i najbolji bend uživo! Zbog svega ovog se očekuje da u Novi Sad ovog jula dođe još veći broj posetilaca iz celog sveta u spektakularnoj uvertiri za četiri dana i noći ovogodišnjeg EXIT festivala!

Na početku današnje konferencije za novinare, Dušan Kovačević, osnivač Exita potvrdio je prisutnima da se radi o prekretnici:

“Ovo je definitivno početak nove ere EXIT festivala, jer smo sa konceptom nultog dana uspeli da na tvrđavu dovedemo jedan od najvećih svetskih bendova, čije su turneje uglavnom rezervisane za stadionske solo koncerte”.

Četvorka iz Las Vegasa na tvrđavi će premijerno zasvirati neke od pesama sa novog, petog studijskog albuma koji nam stiže ovog leta. Poput svih njihovih velikih koncerata, set lista će sadržati i brojne najveće hitove kao što su “Mr. Brightside”, “Somebody Told Me”, “Human”, “Read My Mind”, “When You Were Young”, “Runaways” i brojni druge sa impresivne liste pesama koje već skoro 15 godina ne silaze sa radija i televizije.

Kilersi su svet osvojili iznenadno sa prvencem “Hot Fuss” (2004), koji je postao jedan od najprodavanijih albuma decenije i jedan od najvećih debi albuma po mišljenju magazina Rolling Stone. I naredna tri albuma, “Sam’s Town” (2006), “Day & Age” (2008) i “Battle Born” (2012), nabijena su sa antologijskim pesmama i punokrvnim hitovima, koji su ih odveli do samog vrha svetskih top lista, prodajući desetine miliona primeraka uz spotove koje pamte cele generacije.

Iza sebe imaju i kompilaciju B-strana i raritetnih snimaka “Sawdust” (2007), te kompilaciju najvećih hitova “Direct Hits” (2013), ali i čak jedanaest singlova koje sad već po tradiciji objavljuju pred svaki Božić. Ovi singlovi okupljeni su na albumu “Don’t Waste Your Wishes” iz novembra prošle godine, a celokupan prihod kao i uvek dosad ide u dobrotvorne svrhe. Kilersi su poznati po humanitarnom radu i aktivizmu, a jedni su od glavnih učesnika globalne kampanje protiv trgovine ljudima, MTV EXIT, koja je 2004. godine krenula upravo sa Exita.

Zanimljivo je da su nastali 2001. godine nakon što je osnivač i pevač grupe Brandon Flowers, fasciniran koncertom grupe Oasis i nastupom Lijama Galagera rešio da postavi oglas u lokalnim novinama tražeći ostale članove benda. Četvorka se ubrzo okupila u sadašnjem sastavu koji pored Flowersa, još čine i gitarista Dave Keuning, basista Mark Stoermer i bubnjar Ronnie Vanucci.

Uticajni magazin NME dodelio im je čak četiri nagrade za najbolji svetski bend, uz još šest nominacija u istoj kategoriji, što je svojevrsni rekord jer i Foo Fighters koji su odmah iza njih imaju čak duplo manje! I u 2013. godini kada su Arctic Monkeys i Stonsi bili hedlajneri Glastonberija, a Muse i Depeche Mode bili na poslednjim velikim turnejama, upravo ispred svih njih, publika je izglasala Kilerse za najbolji bend uživo, a laskavu titulu ove godine (od)braniće i na Exitu.

Današnju pres konferenciju otvorio je sastav Jonathan, riječka indie-rock senzacija koji su sjajnom izvedbom jednog od najvećeg hitova Kilersa, “Somebody Told Me”, pružili prisutnima delić atmosfere koji nas očekuje u sredu, 5. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi. Oni su ujedno i prvi potvrđeni bend koji će u Novom Sadu nastupiti pre Kilersa, a tom prilikom publici će predstaviti novi album “To Love..” izdat u februaru ove godine.

Ulaznice za novi Get EXITed spektakl sa Kilersima biće puštene u prodaju 13. marta, tačno u podne, i to na sva tržišta širom sveta po prvim i najpovoljnijim poklon cenama od samo 2.990 dinara za parter sa popustom od 50%, te 4.990 za veoma limitirani fan pit i 12.000 za VIP platformu. Kupci četvorodnevnih EXIT ulaznica ili kompleta EXIT Avantura i EXIT Summer of Love imaće specijalnu priliku da svoj Get EXITed dodatak, koji ide u paru uz kupljenu EXIT ulaznicu i omogućuje ulaz u parter zonu, kupe po povlašćenoj ceni od samo 999 dinara sa 60% popusta. Broj ovih dodataka je veoma ograničen i očekuje se da bude rasprodat za svega par sati. Ulaznice se prodaju putem prodajne mreže i sajta Gigstix.com, te u svim većim gradovima u knjižarama Vulkan.