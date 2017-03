“The Road Back Home – Confindustria Serbia” na Kopaonik Biznis Forumu

Konfidustrija Srbija, asocijacija italijanskih industrijalaca u Srbijimaće priliku da se predstavi u okviru 24. Kopaonik biznis foruma (KBF) koji će se održati od 07. do 09. marta na u Kongresnom centru na Kopaoniku.

Konfindustrija Srbija će imati priliku da se drugog dana ovogodišnjeg foruma, u sredu, 08. marta u okviru tematske celine “Program realizacije reformi: razvoj infrastrukture, restrukturiranje javnog sektora i pametan rast“ predstavi na panelu pod nazivom “The road back home – how to bring our talentsback“, u čijem će fokusu biti fenomen povratka mladih ljudi koji su nakon studija i profesionalnog usavršavanja u inostranstvu odlučili da se vrate u Srbiju gde su prepoznali mogućnost i potrebu da svojim stečenim znanjem i iskustvom doprinesu privrednom, socijalnom i kulturnom razvoju svoje zemlje.

Fokus panela biće, takođe, usmeren i na mehanizme kojima nadležne institucije i privreda kreiraju uslove za ostanak i zapošljavanje mladih talenata, sprovođenje mera podrške stručnom osposobljavanju, kao i kreiranje i sprovođenje konkretnih programa i mera aktivne politike u cilju podsticanja zapošljavanja mladih, talentovanih ljudi u Srbiji.

Radove panela će moderirati g. Erik Kosuta, predsednik Konfindustrije Srbija, a svoje stavove i iskustva sa učesnicima Kopaonik biznis foruma podeliće:

Marco Landi, bivši COO kompanije Apple koji se nakon Kupertina i Kalifornije vratio u Italiju i već godinama unazad u saradnji sa mladim stručnjacima i inovativnim start-up preduzećima utiče na promenu u tradicionalnom načinu poslovanja, Gabrijela Grujić, savetnik za dualno obrazovanje u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja republike Srbije, Zoran Pušković, regionalni direktor prodaje kompanije “ServiceNow“, koji je pomogao u osnivanju IBM -a u Beogradu i aktivno učestvovao u razvoju partnerstva sa, danas velikim kompanijama, kao: Comtrade, S&T, Saga, Sonja Horvat – rukovodilac sektora za upravljanje projektima u Axa osiguranju,rodjena u Belgradu, odrasla i školovala se u Kanadi, a 2011. odlučuje da se vrati u Begrad gde i dalje gradi svoju profesionalnu karijeru.