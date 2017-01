I ove godine u Budvi spektakularno! (foto)

Budva je ponovo opravdala epitet kraljice novogodišnje noći.

Gradska muzika Budve, koja je ove godine proslavila značajan jubilej, čak 110 godina postojanja, koncertom u podne, uz zvuke evergreen-a uvela nas je svečano u novogodišnji muzički program na trgu ispred drevnih zidina. Veliki broj posjetilaca sunčano i prohladno poslednje decembarsko popodne u 2016. godini provelo je na otvorenim terasama budvanskih kafea i restorana, da bi se u večernjim satima “preselili” na Trg slikara i uživali u poznatim hitovima crnogorske grupe Perper.

Prepoznatljive melodije i tekstovi njihovih brojnih pesama: Zastave, Kome dolaziš u san, Na svetoga Nikolu i mnogih drugih i prošle noći su pjevane sa mnogo emocija, koje su, kao i na svakom njihovom koncertu vrhunac doživjele uz nezvaničnu himnu Crne Gore, pesmu Goro moja.

Nakon nastupa cetinjskog benda, na veliku binu izašla je gošća iznenađenja – čelistkinja Ana Rucner, koja je i ovoga puta, od svog nastupa, napravila spektakl! Hrvatska, ali i regionalna zvezda potvrdila je da je doček Nove godine u Budvi – najuzbudljiviji!

Već uzavrela atmosfera, uz veliki broj obožavalaca, koji su upravo zbog njega pristigli iz svih krajeva bivše Jugoslavije, dočekali su zvezdu večeri – Željka Joksimovića!

Sve do ponoći, ređali su se hitovi: Leđa o leđa, Ljubavi, Devojka, Vreteno, Lane moje, Ludak kao ja…

Uz spektakularni vatromet i Betovenovu (Beethoven) Odu radosti (Ode an die Freude/Ode to Joy), evropsku himnu, koju je jedan od najpoznatijih kompozitora na svetu napisao slaveći ideal bratstva i ujedinjenog čovečanstva, desetine hiljada posetilaca na budvanskom Trgu slikara čestitalo je svojim najbližima srećnu novu 2017. godinu, a potom se na binu vratio Željko Joksimović i uz prepoznatljive ritmove publika je uživala do skoro dva sata nakon ponoći!

Nakon završenog koncerta na trgu ispred Starog grada, novogodišnja žurka preselila se u starogradske restoranje i kafiće, a procenjuje se da je na trgu i oko njega prodefilovalo 20.000 ljudi!



Organizacija koncerta bez ijednog incidenta, veliki broj zadovoljnih posetilaca, puni hoteli, restorani i diskoteke, još jednom su dokazali da je Budva krajem decembra, kao i tokom leta, najznačajnija turistička destinacija Crne Gore, a očekuje se da će tako ostati i ubuduće.

Turistička organizacija opštine Budva za prvi dan 2017. godine je organizovala u 14 sati klasični koncert Mediteranskog revijskog orkestra, pod dirigentnskog palicom Radovana Papovića, uz vokalne soliste: Jadranku Jovanović, Olivera Njega, Marka Kalajanovića i Lana Asiju Dabović.