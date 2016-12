Nakon Crne Gore i Rumunije EXIT tim pokreće novi festival i u Hrvatskoj! (video)

Nakon višegodišnjeg rada na regionalnom povezivanju, EXIT Tim, koji stoji iza četiri nagrade za najbolje evropske festivale, iduće godine spojiće čak četiri festivala u regionu u jedinstveno EXIT Leto ljubavi 2017!

To nije sve, u okviru velike novogodišne akcije “1 karta = 4 festivala”, uz kupljenu ulaznicu za EXIT, ulaznice za ostala tri festivala stižu na poklon!

Prvi u nizu festivala je Sea Star, novi festival u Istri koji će se 26. i 27. maja održati u turističkom kompleksu Umaga – Stella Maris! Već je poznat deo programa glavne bine koji prve noći predvodi jedan od najpopularnijih svetskih bendova The Prodigy u okviru turneje u kojoj su ove godine održali jedan od najboljih koncerata na EXIT-u ikada, a potvrđeni su i miljenici ovdašnje publike, kultni Dubioza kolektiv, te domaće zvezde Urban&4. Novi festivalski biser Mediterana predstaviće nekoliko desetina najznačajnijih imena svetske i regionalne muzičke scene na šest različitih bina, a pored dva glavna festivalska dana posetioce u turističkom kompleksu Stella Maris očekuje i velika žurka zagrevanja u četvrtak, 25. maja, kao i žurka za one najizdržljivije u nedelju, 27. maja!

Sledeći festival u nizu, rumunski Revolution festival, nominovan je u čak dve kategorije Evropskih festivalskih nagrada, za Najbolji novi i Najbolji mali festival u 2016. godini. Treće po redu izdanje festivala u Temišvaru otvoriće svoje kapije 2. i 3. juna i kao i prethodnih godina predstaviti muzičare iz celog sveta, a prve najave izvođača očekuju se posle praznika.

Odmah nakon EXIT festivala koji se održava od 6. do 9. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi, EXIT Avantura se kao i prethodnih godina nastavlja uz novo, već četvrto izdanje Sea Dance festivala koje će se iduće godine održati od 13. do 15. jula!

Novo izdanje doneće brojne inovacije u produkciji i promociji, a EXIT tim je za iduću godinu udružio snage sa vodećim producenatima sa Ibice i Velike Britanije zaslužnim za popularne festivale kao što su malteški Annie Mac presents Lost and Found, Hideout na Zrću, britanski Parklife i kultni The Warehouse Project u Mančesteru. U Budvu dolazi i deo tima Kendal Callinga koji je upravo proglašen za jedan od najboljih britanskih festivala u kategoriji do 40.000 posetilaca! Na događaje koje ovaj tim radi u Španiji, Malti i Hrvatskoj godišnje putuje preko 30.000 posetilaca samo iz Velike Britanije, ali i par desetina hiljada turista iz celog sveta.

Ovim povodom, EXIT je danas pokrenuo i najveću novogodišnju akciju otkako postoji! Samo tokom predstojećih praznika, u akciji “1 karta = 4 festivala”, svi već postojeći ili budući kupci ulaznice za EXIT festival po ceni od 6.490 dinara, dobiće na poklon i ulaznice za preostala tri festivala EXIT Leta ljubavi 2017, za Sea Star festival u Hrvatskoj (26. i 27. maja), Revolution Festival u Rumuniji (2. i 3. juna), te Sea Dance festival u Crnoj Gori (13-15. jula). Broj ulaznica u ovoj akciji je veoma ograničen, a svi kupci, postojeći ili budući, svoje EXIT ulaznice moći će lako da registruju od 1. do 28. februara na sajtu www.exitfest.org.

U prodaji je i veoma ograničen broj turističkih paketa za EXIT festival već od 69 evra. Paketi sadrže ulaznice i smeštaj u festivalskom kampu na Dunavu, a na sajtu Exit Tripa, zvanične turističke agencije Exit Avanture, moguće je odabrati i drugi smeštaj, u hostelu ili apartmanima. Takođe, moguće je rezervisati i polazak posebnim autobuskim vožnjama za Novi Sad iz Beograda i Niša. Od 20. decembra u prodaji će biti i veoma ograničen broj paketa za Sea Star Festival. Po ceni već od 49 evra posetioci će biti u prilici da rezervišu šest noći u kampu Sea Star Festivala, kao i ulaznicu, a u ponudi će biti i smeštaj u apartmanima u okviru festivalskog kompleksa već od 9.99 evra za noć po osobi. Više informacija na www.exittrip.org.

Duh Leta ljubavi 1967. spaja region!

Sva četiri festivala u organizaciji EXIT tima naredne godine proslaviće 50 godina od čuvenog “Leta ljubavi 1967”, kada je nastao revolucionarni hipi pokret koji je zauvek promenio svet, boreći se za mir, slobodu govora, ljudska prava, odnosno društvenu, rasnu i polnu ravopravnost. Kao jedini savremeni muzički festival koji je nastao iz borbe za društvene promene i čija misija je povezivanje i regionalna saradnja, EXIT na ovaj način želi da očuva osnovne ideje iz kojih su nastali i prvi veliki muzički festivali, još krajem šezdesetih godina prošlog veka, kao što su Woodstock, Monterey i drugi, te da prenese poruke tadašnjeg pokreta koje su današnjem svetu potrebnije više nego ikad.