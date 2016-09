Modni dizajner Mladen Milivojević Baron na pripremama za Mis Srbije 2016: Moja kolekcija otvara osmeh!

Prva revija ovogodišnjeg izbora za Miss Srbije, koji će biti održan 9. oktobra u 21.30 u Studiju 7 u Šimanovcima s direktnim prenosom na TV Pink, pripala je našem poznatom eminentnom modnom dizajneru Mladenu Milivojeviću Baronu, koji je ujedno na pripremama ove godine u Porto Karasu u Grčkoj, gde sa lepoticama radi na stilu i vizuelnom identitetu. Ujedno, Baron ove godine obeležava 20 godina karijere u svetu mode, baš kao i sama kompanija Miss Serbia. Tokom pauze između snimanja modnih editorijala u hotelu Meliton u Porto Karasu, razgovarali smo sa Baronom o tome kako će izgledati početak izbora za Miss Srbije, koji se inače odvija pod sloganom Misija lepote.

“Ovom modnom kolekcijom specijalno urađenom za ovaj izbor želimo da otvorimo osmehe svih prisutnih, kao i milionskog auditorijuma, koji će šou pratiti putem najgledanije TV Pink. Ne želim mnogo da otkrivam, ali ono što mogu da kažem jeste da ćemo koloritom, lepršavim modelima, atraktivnim nakitom – koji će izraditi talentovana dizajnerka Jelena Mandić – ostaviti utisak jednog grandioznog karnevala lepote i ljubavi. Izreka «odelo ne čini čoveka» pokazaće se ovom kolekcijom netačnom, jer svaki komad garderobe rađen je namenski za devojke i govori o njihovom karakteru, emotivnom stanju, energiji, vrlinama pa čak i nekim manama, dokazujući da je vizuelna komunikacija na prvom mestu i da ostavlja nepogrešiv utisak”, kaže Mladen Milivojević Baron.

Čime ste bili inspirisani?

“Vesni de Vinča, predsednici kompanije Miss Serbia, dopala se moja prošlogodišnja nagrađena kolekcija Cirkus na Serbia Fashion Week-u, koju je međunarodni žiri na čelu sa Donaldom Potarom, bliskim saradnikom Žan Pol Gotijea, proglasio najboljom. Kolekcija oslikava neobične ljude koji žive u cirkusu i putuju, prenosi njihovu emociju, njihov kolorit, njihovu muziku, njihove sposobnosti da zabavljaju ljude, vraćaju i proširuju osmehe i prosto čine život čarobnim i obojenim”.

U Porto Karasu imali ste prilike da sarađujete sa francuskom stilistkinjom Sunom Mojom i japanskom fotografkinjom Nahoko Spajs. Zajedno ste uradili nekoliko neobičnih editorijala. Kako je to izgledalo?

“Bila je to velika čast i zadovoljstvo da svoje haljine prepustim magičnim rukama Sune Moje i neverovatnoj fotografkinji Nahoko Spajs. Između nas je rođena ljubav na prvi pogled! Eksplozijom naših emocija nastao je glamurozni editorijal za magazin Hello! koji je snimljen u Kristalnoj dvorani hotela Meliton u Porto Karasu i drugi koji je rađen u najekskluzivnijoj vili u ovom delu Grčke – Vili Galini, gde su boravili neki od najbogatijih i najuticajnijih ljudi sveta, kao što su Salvador Dali, kraljica Elizabeta, Vladimir Putin i drugi… Na snimanju editorijala radila je ogromna ekipa, najpre moram da spomenem izuzetni profesionalizam frizerskog studija Voja by Revlon i modnog frizera Serđe Rakić, kao i Purity akademije i vešte prste šminkerke Magdalene Kozačenkov. Za kompletan umetnički dojam ovih editorijala bio je zadužen umetnički direktor kompanije Nebojša Pilipović Pilo“.



Prvi deo priprema za jubilarno 20. takmičenje za izbor najlepše Srpkinje, pod sloganom Misija lepote, odvija se u Porto Karasu, u Grčkoj, u elitnom hotelu Meliton, gde su gostovale brojne VIP ličnosti pod pokroviteljstvom Miss Srbija kompanije. Tim predvođen predsednicom kompanije Vesnom de Vinčom, radi sa finalistkinjama, kako na fizičkim tako i na mentalnim pripremama, koje će od devojaka iz komšiluka napraviti moderne princeze. Za kompletan izgled zadužen je kreativni direktor kompanije Nebojša Pilipović Pilo, a sa devojkama rade vrhunski fotografi kao što su Zoran Mirčetić, Sara Popović, Predrag Dedijer i Igor Đorđević, snimatelji Una Bojić i Vladimir Popov, dok je stilista modni kreator Mladen Milivojević Baron. Fizički izgled devojaka prepušten je ekipi sportista među kojima su dr Miroslav Marković kao fitnes instruktor i Doktor Filgud kao i nutricionista pride, Mili Veljković kao instruktor tenisa i Drago Vulinović kao tai či instruktor i mentalni trener. Za lepotu takmičarki zadužena je Purity akademija (šminker Magdalena Kozačenkov) i frizerski salon Voja by Revlon (frizeri Serđa Rakić i Daniel Acevski).

Poseban akcenat pripremama daju gošće iz Pariza – Suna Moja, stilistkinja i Nahoko Spajs, fotografkinja koje su uradile editorijale za svetske modne magazine. Za koreografiju i izgled devojaka brinu se Adriana Čortan i Slađana Tesla. O internet bezbednosti obučavao ih je internet guru Zoran Torbica, o inostranim studijama Taras Stojković, o medijskom nastupu lice RTS Pinka Maja Manojlović, a od novinara priključio se novinar Color Press grupe Milan Milošević. Sve se odvija pod budnim okom supervizora Đurđine Vojvodić, koordinatora tima Tijane Rajković i tehničkog koordinatora Darka Nikolića. Pripreme su posetili pevač Amel Ćeman Ćemo i magazin mogul Sandra Čoban, a o zdravlju devojaka brinu se doktori Vladimir i Ljudmila.