Dva svetska priznanja za Srbiju: Marija Žeželj najlepše Lice Godine sveta, Jeleni Ivanović nagrada za najbolji internacionalni modni menadžment! (foto/video)

Na najstarijem i najpoznatijem izboru za Lice Godine sveta, koji se tradicionalno održava već četvrtu deceniju i okuplja preko 40 zemalja svake godine, čuvenom THE LOOK OF THE YEAR održanom na Siciliji, Lice Godine Srbije 2016. Marija Žeželj (16) osvojila je The Look Of The Year 2016 World Beauty Award, čime je postala i četvrto naše Lice Godine zaredom koje je osvojilo svetsko TLY priznanje.





Ovogodišnja naslednica Mie Maretić (Lice Godine Hrvatske 2015.), prošlogodišnje svetske pobednice The Look Of The Year, je Rosalie Ndour iz Senegala kojoj je ove godine pripalo prvo mesto. Za TLY Style 2016 proglašena je Wang Qiuyu iz Kine, TLY Personality 2016 je Pamella Amaral iz Brazila, a od ove godine po prvi put je dodeljena nagrada u muškog kategoriji, pa je svetsko priznanje TLY Man

2016 stekao Robert Kapica iz Poljske.

Podsetimo, 2015. Mia Maretić Lice Godine Hrvatske osvojila je prvo mesto na svetskom izboru TheLook Of The Year. Isto je pošlo za rukom Maji Daničić, Licu Godine Srbije 2014, dok je Sara Đurić Lice Godine Hrvatske te godine osvojila 2. mesto i nagradu TLY 2016 Personality.

Ovaj četvorogodišnji niz svetskih pobeda započela je još Kim Kosanović Lice Godine Hrvatske, kada je ona na Siciliji 2013, na svetskom TLY 2013. finalu osvojila prvo mesto. Lice Godine i Model Scouting Office zastupaju svih 6 država bivše Jugoslavije , pa su kao i prethodnih godina, osim Srbije, na svetskom finalu u našoj organizaciji ugestvovale i Lica Godine 2016. iz susednih zemalja (Hrvatska, Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Slovenija).

THE LOOK OF THE YEAR 2016 priznanje za najbolji internacionalni modni menadžment u 2016. godini pripalo je agenciji “Model Scouting Office“ iz Srbije i agentu Jeleni Ivanović.

“I četvrtu godinu zaredom svetska priznanja su u našim rukama, ove godine u Srbiju donosimo čak dva”, izjavila je po povratku sa Sicilije, Jelena Ivanović, direktorka i vlasnica modne agencije MSO, koja je i obezbedila učešće i odlazak svim pobednicama Izbora za Lice Godine 2016. zemalja iz regiona ne svetsko TLY finale, čvrsto verujući u njih, i “bez greške” prepoznavši njihov potencijal, što je Marija i potvrdila i opravdala stečenim priznanjem.