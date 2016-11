Budite u koraku sa vremenom i modom: Počeo jesenji Serbia Fashion Week

Najveći modni događaj jugoistočne Evrope – Serbia Fashion Week, svečano je otvoren modnom revijom “Heroes with Oscar Wilde’s Heart“ by Srđan Šveljo, koja je bila održana sinoć u Firchie Think Tank Studiju.

Sinoćna revija bila je inspirisana Oscar-om Wilde-om, ne toliko u modelima koji su šetali pistom, koliko kroz muziku, styling i maske koje su modeli nosili. Same maske bile su skinute sa portreta Dorijana Greja iz prvog filma koji je snimljen pre 60 godina.

Dizajner Srđan Šveljo po četvrti put otvorio je Nacionalnu nedelju mode. Inspirisan svojim životom i stilom iz njegove mladosti, prikazao nam je fenomenalne komade odeće, zajedno sa 25 mladih dizajnera iz Srbije, Slovenije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske među kojima su bili Bata Spasojević, Katarina Božičković, Nevena Hagić, Ruben Galarreta, Lagami, Valter Beko, Jasmina Sanader i mnogi drugi.



“Videli smo 25 dizajnera iz celog regiona. Bilo je dizajnera iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Hrvatske i naravno najveći broj dizajnera iz Srbije. Ono što je specifično za celu ovu priču “HEROES“ jeste baš muška moda, jer smatram da treba da se pomogne dizajnerima koji se bave muškom modom, ali i onima koji hoće da nose tu vrstu alternativne i malo drugačiju mode“, rekao je Šveljo.

Revija je privukla pažnju brojne publike, domaćih i stranih novinara koji su u velikom broju već stigli u Novi Sad, a podršku Srđanu pružile su i kolege dizajneri – Vasilije Kovačev i Eymeric Francois.

Posle uspešno završene revije i oduševljenja publike, usledio je Opening party, tokom kojeg su, uz sjajnu muziku, prisutni sumirali utiske.

Nakon sinoćnjeg otvaranja, Serbia Fashion Week seli se u Kongresni centar “Master“ Novosadskog sajma gde će učestvovati velika modna imena sa svih krajeva sveta kao što su Eymeric Francois iz Francuske, Sara Džesi Džons iz Argentine, Erik Rosete iz Amerike, Imen Aisi iz Kameruna, Branko Popović iz Holandije, Natalija Zlodireva iz Rusije, Sanja Veličković iz Slovenije, Celebrity skin iz Grčke, BetaOmega iz Češke, kao i najveća imena domaće mode kao što su Marija Šabić, Bata Spasojević, Zvonko Marković, Vasilije Kovačev, Boško Jakovljević, Mladen Milivojević- Baron, Danijela Božić, Milena Radović, Suzana Perić, Zorana Miličić i mnogi drugi.