Vreme je da vas malo bolje upoznamo sa temama kojima ćemo se baviti na #ProFemina2017!

Postoje žene koje nisu uzori samo ljudima iz svoje okoline, već sve nas mogu da inspirišu. Neke to čine svojom nesebičnošću, neke upornošću, entuzijazmom, orginalnošću, osećajem za biznis… Upravo zato će se u prvom panelu pete regionalne ProFemina konferencije naći i Koordinatorka Sigurne kuće za žrtva porodičnog nasilja, i direktorka kozmetičke kompanije, i osnivač Centra za rehabilitaciju imaginacihom…

Prvi panel smo nazvali “I did it my way”, a u durogm se bavimo pitanjem na koje sve više ljudi traži odgovor – šta je zdrava ishrana danas? Neretko u toku samo jednog dana pročitamo kako “treba jesti ovo” i “kako baš to ni slučajno ne sme da se nađe u našem tanjiru”. O tome da se teorije o štetnosti i koristi koje donose pojedine namirnice menjaju brže od modnih trendova – da ne govorimo. Ne mislimo da ćemo 11. aprila uveče znati “šta je danas zdrava ishrana”, ali verujemo da ćemo čuti mnogo zanimljivih podataka od panelista koji se na razne načine bave hranom.

Znamo da danas deca radije vreme provode “u društvu” kompjutera nego na igralištima i da ne pamtimo kada smo poslednji put videli devojčice koje “igraju lastiš”. Statistički podaci pokazuju da svako peto dete ima loše držanje tela, a da je svako peto gojazno. Zbog svega toga, osmislili smo panel “Kako pokrenuti našu decu?“. Kako oni to rade, pričaće nam profesori fizičkog vaspitanja, fizijatar, pedagog, pedijatar…

Kad se panel zove “Lepota kroz filtere” – jasno vam je o čemu ćemo govoriti. Posle tog ležernog razgovora, konferenciju ćemo završiti veoma ozbiljnom temom – abortusom. Panel “Moje telo, moj izbor” će, nesumljivo, dovesti do sučeljavanja mišljenja, a kad pogledate program i pročitate ko će u njemu učestovati – biće vam jasno zašto ovo kažem.

Sigurni smo da će gostima konferenciji biti zadovoljstvo da čuju razgovor koji će Marina Kosanović voditi sa Marinom Maljković, kao i dva Case Stady-ja u kojima ćemo saznati nove detalje o nezi kože i kako se spemaju ukusna jela sa humusom. Kada nas ozbiljne teme nateraju da se zamislimo, dobro će nam doći “Smile break by Ivan Tomić.”

