Vojvodina u 2017. – poslušajte panel “Kultura u Vojvodini”

U “Spomen-zbirci Pavla Beljanskog” danas je održan okrugli sto na temu „Vojvodina u 2017.“ u organizaciji Color Press Grupe i magazina The Economist.

Moderator tribine bila je urednica i voditeljka Radio Televizije Vojvodine, Eržika Pap Reljin, a tokom tribine održana su dva panela.

Učesnici prvog panela bili su Jasna Jovanov (upravnica Spomen-zbirke Pavla Beljanskog); Radovan Jokić (direktor Muzeja savremene umetnosti Vojvodine); Nebojša Kuzmanović (zamenik Sekretara za kulturu i javno informisanje AP Vojvodine) i Branislav Grubački (Pokret „Novi Optimizam).

Na prvom panelu govornici su izlagali svoje stavove i probleme na temu „Kultura u Vojvodini“ gde je bilo reči o problemima sa kojima se uspešno ili manje uspešno suočavaju i pozorišta u manjim mestima i gradovima po Vojvodini i tom prilikom panelista Jasna Jovanov izjavila je da „postoje i ostali gradovi u Vojvodini pored Novog Sada koji imaju i pokušavaju da održe kulturni duh u sebi, ali da prosto nema ljudi koji to žele da neguju i čuvaju. Postoje mesta u Vojvodini koja imaju pozorišne sale, ali nemaju pozorište, niti dolaze profesionalna pozorišta na gostovanja. I to je slika one realnosti sa kojom se suočavamo čim izađemo iz Novog Sada. Većina gradova u Vojvodini i Srbiji još uvek čekaju tu kulturnu strategiju koju imaju Novi Sad i još par manjih mesta u Vojvodini. Glavni zadatak u rešavanju pitanja kulture je sagledati kakva kultura je potrebna Vojvodini i kome je potrebna.“

Na pitanje moderatora panela „Kako možemo da povežemo kulturu i turizam?“ direktor Muzeja savremene umetnosti Vojvodine Radovan Jokić je odgovorio:“ Prošle godine je prema podacima Zavoda za statistiku Narodne Banke Srbije grad Novi Sad sa turizmom približio se trocifrenom broju u iznosu od 98.600.000 miliona eura dobiti. Od tog iznosa prema rečima Jokića najveći prihod donosi upravo kulturni turizam. Zahvaljujući dobroj promociji i animaciji koju osam godina unazad radi Turistička Organizacija grada Novog Sada, danas i dobit i statistika pokazuju da Novi Sad može da bude turistička destianacija, ali da treba da se poradi na saradnji sa domaćim turističkim agencijama koji će u svoje ponude staviti i Novi Sad kao prestonicu kulturnog turizma.“

Pitanjem „Šta možemo da učinimo da približimo kulturu korisnicima?“ gospodin Nebojša Kuzmanović rekao je „da otvaranjem Sekretarijata za kulturu samim tim podižemo kulturu u Vojvodini na jedan viši nivo i da ustanove i institucije kulture i umetnosti postojeće treba više da budu otvorene prema svetu. Manifestacije kao što su „Noć muzeja“ su upravo način da se kulturne institucije približe ljudima.“

Branisalv Grubački iz Pokreta „Novi optimizam“ zagovornik je stvarne volje da se nešto pokrene i promeni na pitanju kulture, a ne „fingirane volje“ kada je reč o promenama u kulturi. Gospodin Grubački zaključio je panel sa rečima „fingirana volja u svemu koči današnje društvo.“

Kompletan panel poslušajte u videu ispod: