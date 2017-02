Venecijanski karneval u Novom Sadu: Žurka pod maskama na “Festivalu ljubavi”!

Poslednjeg dana karnevala u Veneciji “Festival ljubavi” organizuje žurku pod maskama u centru Novog Sada. Dođite u utorak, 28. februara, od 19h na Trg slobode, obavezno ponesite masku i očekuje vas, osim sjajne muzike, i gratis pivo.

Svi koji dođu na Trg slobode pod maskom, nakon 19h, dobiće gratis jedan vaučer za 0,5l piva (broj vaučera je ograničen, pa dođite na vreme). Vaučere mogu da dobiju samo punoletna lica sa ličnom kartom.

Muziku će birati DJ Bella Italia, a u skladu sa temom žurke, slušaćemo italijanske hitove od ’50-ih do danas, i to sve od 19h do 22h.

Dođite na žurku pod maskama!