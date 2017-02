U toku upis u Školu za novinare – Vesna de Vinča: Polaznici će na mojim časovima učiti metodologiju novinarskog mišljenja!

Prolećni semestar Škole za novinare i urednike u Color Press Grupi počinje u subotu 4. marta. Ovog semestra biće upisana 22. generacija Škole.

Color Press Grupa kao najveći izdavač magazina u regionu sa 64 izdanja i 11 internet portala i 70 konferencija i različitih događaja u 6 republika bivše Jugoslavije, svake godine zapošljava određen broj novih novinara i urednika koji kasnije rade na nekom od projekata i izdanja unutar grupe. Prednost pri zapošljavanju imaju kanidati koji prođu Školu za novinare i urednike CPG u kojoj polaznici kroz 55 časova u toku tri meseca prolaze sve najznačajnije segmente rada unutar sistema kompanije i prilagođavaju se za način rada u showbizz i lifestyle magazinima čijim izdavanjem se CPG bavi.

Iz svake generacije 4-5 najuspešnijih polaznika dobije posao u CPG. Sve informacije o upisu pronađite na zvaničnom sajtu www.novinarskaskola.rs

Razgovarali smo sa Vesnom de Vinčom, novinarkom, producentom, televizijskim autorom, vlasnicom agencije “Miss Srbija”, koja je jedan od predavača u Školi za novinare i urednike Color Press Grupe.

Za šta su polaznici CPG Škole bili najviše zainteresovani iz vašeg televizijskog iskustva?

– Kako se uvek kao novinar nađem sa nedodirljivim ličnostima u pravom trenutku? To ih interesuje. Da, do sada su najviše bili zainteresovani za “put ekskluzive”, gde sam zaista uspešna. “Ekskluzivno TV novinarstvo” je i tema na kojoj sam doktorirala. Napravila sam intervjue ili TV portrete Nelsona Mandele, Artura C. Klarka, Gadafija, Simona Vizentala, Jasera Arafata, Pako Rabana… Kako doći do ekskluzivnih ličnosti, tema, situacija? Kako sprovesti kroz uredničke “Scile i Haribde” ideju ekskluzive. To je međutim početak. Jedno je “dotaći”, “uhvatiti” ekskluzivnu informaciju i ličnost, drugo je napraviti ekskluzivan intervju potom, a treće je kako napraviti ekskluzivnu emisiju tj. učiniti to na rediteljski poseban način i u posebnom prostoru. Kako onda sastaviti emisiju koja će biti filozofski portret te vredne ličnosti. Ja to rediteljski i konceptualno činim kroz “krupan detalj” kroz koji se najbolje odslikava ličnost. Nekada je taj “detalj” predmet, a nekada transcedencija : miris, boja… Duža je to priča. Provera naše uspešnosti u tome, očitava se u trajnosti tog TV portreta. Što duže traje, što se češće reprizira, što su informacije više utemeljene to je trajnost pa i vrednost veća. To je situacija sa ekstremno druge strane od desk i i dnevno političkog novinarstva.

Šta je ono što će moći da nauče na vašem času?

– Mislim da je najvažnija metodologija novinarskog mišljenja. Ta metodologija podrazumeva i zanat kako pre svega odraditi istraživački posao, ali prevashodno ta metodologija podrazumeva vrednosni domen, jako važan. Intelektualac bez vrednosnog, etičkog kodeksa lako sklizne u etičku “provaliju”. A mi novinari sigurno ostvarujemo, svesno ili nesvesno, ogroman uticaj. Misija novinarstva je nešto najvrednije, jer popunjava onaj veliki prostor izmedju uobičajenog obrazovanja i presinga dnevnog informisanja koje nas sve više zatrpava i sa malih ekrana posebno sa društvenih mreža i tto potrebnim i nepotrebnim stavovima i činjenicama. Kako sve to razlučiti? Kako doći do istine? Šta je to istinito, a šta tačno novinarstvo? Izmedju ostalog, i to će saznati polaznici.

Gde danas vidite izazov na medijskoj sceni?

– Najveći izazov je da se bude privlačan, gledan, a da se ne sklizne u šund! Najveći izazov je da se traje u novinarskom pregnuću, da se ne umorimo, da se ne izgubi strpljenje ,ljubav prema profesiji, da se ne odustane od pomeranja granica slobode u novinarstvu, ma kako to danas trulo zvučalo.

Časove grupama od 12 do 15 polaznika drže dugogodišnji urednici, redaktori i novinari Color Press Grupe Lidija Ćulibrk, Jelena Bačić-Alimpić, Robert Čoban, Mirjana Pantoš, Angelina Čakširan, Aida Bajazet, Žikica Milošević, Jasmina Ubiparip, ali i kolege iz drugih medija: Aleksandar Filipović, Jakša Šćekić, Marina Kosanović, Vesna de Vinča, Eržika Pap Reljin, Branka Opranović i mnogi drugi.

Časovi se održavaju subotom od 10,00 do 15,15 u prostorijama Color Press Grupe, Temerinska 102, Novi Sad.

