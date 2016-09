U toku upis u Školu za novinare – Lidija Ćulibrk: Poznavanje funkcionisanja medija, pismenost i pravi odnos prema informacijama je stvar opšteg obrazovanja

Jesenji semestar Škole za novinare i urednike u Color Press Grupi počinje u subotu 1. oktobra. Ovog semestra biće upisana 21. generacija Škole.

Color Press Grupa kao najveći izdavač magazina u regionu sa 64 izdanja i 11 internet portala i 70 konferencija i različitih događaja u 6 republika bivše Jugoslavije, svake godine zapošljava određen broj novih novinara i urednika koji kasnije rade na nekom od projekata i izdanja unutar grupe. Prednost pri zapošljavanju imaju kanidati koji prođu Školu za novinare i urednike CPG u kojoj polaznici kroz 55 časova u toku tri meseca prolaze sve najznačajnije segmente rada unutar sistema kompanije i prilagođavaju se za način rada u showbizz i lifestyle magazinima čijim izdavanjem se CPG bavi.

Iz svake generacije 4-5 najuspešnijih polaznika dobije posao u CPG. Poslednje dve generacije polaznika imale su priliku da učestvuju u radu redakcije magazina “Lepota i zdravlje”, koji ove godine slavi 15 godina postojanja, kao i na portalu lepotaizdravlje.rs. Većina već sada radi na portalima i u magazinima koje izdaje CPG.

Razgovarali smo sa jednim od predavača, Lidijom Ćulibrk, glavnom i odgovornom urednicom magazina “Lepota i zdravlje”.

Magazin “Lepota i zdravlje” ove godine obeležava 15 godina postojanja. Šta se sve promenilo u radu na jednom ženskom magazinu tokom ovih godina?

– Spolja gledajući, promenilo se mnogo toga. Kada smo pokrenuli magazin bili su to počeci interneta i digitalne komunikacije u Srbiji, vreme pre smartfonova i društvenih mreža. Imali smo u redakciji faks mašinu i devojku koja je ukucavala tekstove, nije moglo da se kopi-pejstuje. To je tehnička strana priče koja je za medije veoma bitna. Posle je nov način kominikacije proizveo druge fenomene kao što je virtuelna komunikacija koja dominira nad realnom, nepoverenje u međuljudskim odnosima, preokupiranost slikom (figirativno i bukvalno) o sebi koju prezentujemo drugima i neprekidna poređenja sa drugima što kod ljudi stvara konstantan osećaj nesigurnosti. Ono što je ostalo isto je večna težnja žene da bude lepa i negovana a istovremeno da zadovolji sve svoje ostale potrebe: formiranje porodice, karijera, briga o zdravlju i kondiciji, uživanje i razvojanje svojih talenata. Trudimo se da joj pomognemo u tome. To je naša misija.

Koliko se sam rad novinara i urednika morao promeniti od dolaska interneta?

– Naravno, dobro je što sada možete za jedno pre podne saznati sve o jednoj temi što je objavljeno u svetu, kompilirati to i napraviti sjajan tekst. Loše je što se informacije beskonačno preuzimaju i vrte u krug a kreativnost često ne dolazi do izražaja. Takođe, nikada me ne raduje kada sagovornik traži da mu se mejlom pošalju pitanja i da sam pošalje odgovore. Tu se gubi draž personalnog kontakta i mogućnosti da se u realnom, ljudskom susretu otkriju zanimljive, vredne i intimne stvari. Takođe, nastupilo je doba marginalizovanja teksta i dominacije fotografije što se može videti i po popularnosti Instagrama. Danas fotografija priča priču a tekst je samo prati. Ipak, pokušavamo da kreiramo dobre tekstove koji će ipak privući pažnju čitalaca koji imaju sve manje strpljenja za čitanje.

A, koliko su se interesovanja polaznika CPG Škole promenila u poslednjih nekoliko godina?

– Ono što je dobro jeste da ljudi koji se nisu obrazovali iz domena medija, imaju želju da uče i usavršavaju se iz tog domena. Bilo da uspeju da nađu zaposlenje u ovom sektoru ili ne, poznavanje funkcionisanja medija, pismenost i pravi odnos prema informacijama je stvar opšteg obrazovanja i može da bude od pomoći u različitim srodnim poslovima. Polaznici Škole takođe sve više uviđaju da nije print već digital budućnost medija i na taj način žele i da se afirmišu.

Šta ćete budućim polaznicima otkriti na svojim časovima?

– Mislim da je uvek zanimljiva tema na koji način podstaći interesovanje čitalaca da i dalje kupuju printano izdanje magazina i ostanu vam lojalni. Zatim, na koje sve načine jedan brend može da se širi i koje sve delatnosti može da pokrene a i dalje ostane dosledan svojoj suštini. Osim informacija koje mi otkrivamo polaznicima, vredan deo časova je njihova interaktivnost kao i ideje koje možemo da podelimo sa polaznicima i da ih podstaknemo da se osmele i istraže teme koje ih zanimaju i naravno, pišu u njima.

Časove grupama od 12 do 15 polaznika drže dugogodišnji urednici, redaktori i novinari Color Press Grupe Lidija Ćulibrk, Jelena Bačić-Alimpić, Robert Čoban, Mirjana Pantoš, Angelina Čakširan, Aida Bajazet, Žikica Milošević, Jasmina Ubiparip, ali i kolege iz drugih medija: Aleksandar Filipović, Jakša Šćekić, Marina Kosanović, Vesna de Vinča, Eržika Pap Reljin, Slobodan Savić, Branka Opranović i mnogi drugi.

Časovi se održavaju subotom od 10,00 do 15,15 u prostorijama Color Press Grupe, Temerinska 102, Novi Sad.

Sve informacije pronađite na zvaničnom sajtu www.novinarskaskola.rs