U toku upis u Školu za novinare – Lidija Ćulibrk: Mnogo mladih ljudi voli rad u medijima i to ih intrigira!

Prolećni semestar Škole za novinare i urednike u Color Press Grupi počinje u subotu 4. marta. Ovog semestra biće upisana 22. generacija Škole.

Color Press Grupa kao najveći izdavač magazina u regionu sa 64 izdanja i 11 internet portala i 70 konferencija i različitih događaja u 6 republika bivše Jugoslavije, svake godine zapošljava određen broj novih novinara i urednika koji kasnije rade na nekom od projekata i izdanja unutar grupe. Prednost pri zapošljavanju imaju kanidati koji prođu Školu za novinare i urednike CPG u kojoj polaznici kroz 55 časova u toku tri meseca prolaze sve najznačajnije segmente rada unutar sistema kompanije i prilagođavaju se za način rada u showbizz i lifestyle magazinima čijim izdavanjem se CPG bavi.

Iz svake generacije 4-5 najuspešnijih polaznika dobije posao u CPG. Sve informacije o upisu pronađite na zvaničnom sajtu www.novinarskaskola.rs

Razgovarali smo sa Lidijom Ćulibrk, glavnom i odgovornom urednicom magazina “Lepota i zdravlje”, koja je jedan od predavača u Školi za novinare i urednike.

Za šta su polaznici CPG škole najviše zainteresovani kada je u pitanju vaše uredničko iskustvo?

– Mnogo mladih ljudi voli rad u medijima i to ih intrigira. Nije ni čudno kada su danas mediji toliko raznoliki i svi smo im neprekidno izloženi. Uvek je zanimljiva tema na koji način podstaći interesovanje čitalaca da i dalje kupuju printano izdanje magazina i ostanu vam lojalni. Polaznike zanima i kakav je osećaj raditi toliko godina isti projekat koliko ja uređujem Lepotu&Zdravlje – šesnaest. I kakav je osećaj uopšte raditi dugo vreme u istom mediju, istoj branši, istoj kompaniji. To je neiscpna tema: kako davati smisao ponovo i ponovo svakoj novoj ili staroj temi i biti uvek u skladu sa osnovnim motivom, svojim ličnim i motivom projekta koji vodiš. Zatim, na koje sve načine jedan brend može da se širi i koje sve delatnosti može da pokrene a i da opet ostane dosledan svojoj suštini i poruci koju želi da pošalje.

“Lepota i zdravlje” je brend koji uspešno posluje na svim platformama. Šta je ono što ćete vi otkriti polaznicima, a u vezi je sa vašim svakodnevnim radom?

– Polaznici Škole sve više uviđaju da nije print već digital budućnost medija i na taj način žele i da se obrazuju. Nekada su razlike između različitih vrsta medija bile jasne i oštre. Sada nisu. Mnogi klijenti i poznate osobe žele da budu zastupljeni kroz više kanala komunikacije na interaktivan način i važno je da poznaju mogućnosti novih medija. Ono što je takođe važno je da tržište prezasićeno informacijama, traži nove i zanimljive priče i formate. Osim što morate da tragate za dobrim pričama, morate da naučite kako da ih ispričate, kako da ih plasirate, kako da zainteresujete svoju publiku. Pokušaćemo da ih to naučimo ili bar da im skrenemo pažnju da je to važno i da u tom pravcu treba da se izgrađuju. Takođe, više nego pre i sama Školica je interaktivna jer nismo samo mi ti koji obučavamo već očekujemo od mladih ljudi sveže ideje i deljenje kreativnosti. Učenje je sada dvosmerni proces.

Kako vidite budućnost ženskih magazina generalno, a samim tim i “Lepote i zdravlja”?

– Ono što je i dalje prisutno je večna težnja žene da bude lepa i negovana a istovremeno da zadovolji sve svoje ostale potrebe: formiranje porodice, karijera, briga o zdravlju i kondiciji, uživanje i razvojanje svojih talenata. Trudimo se da joj pomognemo u tome. To je naša misija. I to upravo u formi magazina jer je ona “sporija” i “opuštenija” te daje ženi priliku da se na tren odmori, opusti i fokusira umesto da multitaskuje i bude pretrpana informacijama i mogućnostima što joj se konstantno dešava kada ste onlajn. Osim toga, svi prilozi u magazinu su veoma probrani i redakcija ih je pažljivo isfiltrirala iz mora informacija i priredila za svoju čitateljku kao nešto što je zanimljivo i važno. Magazin je u poređenju sa svetom sadržaja koji se konzumiraju onlajn kao luksuzni šop visokog brenda u poređenju sa hiper marketom gde možete kupiti svašta. I tu dolazimo do toga da je pozicija urednika veoma bitna i da on svojim pečatom čini magazin koji uređuje orginalnim i posebnim. Čitateljke vam veruju ili ne veruju.

Časove grupama od 12 do 15 polaznika drže dugogodišnji urednici, redaktori i novinari Color Press Grupe Lidija Ćulibrk, Jelena Bačić-Alimpić, Robert Čoban, Mirjana Pantoš, Angelina Čakširan, Aida Bajazet, Žikica Milošević, Jasmina Ubiparip, ali i kolege iz drugih medija: Aleksandar Filipović, Jakša Šćekić, Marina Kosanović, Vesna de Vinča, Eržika Pap Reljin, Branka Opranović i mnogi drugi.

Časovi se održavaju subotom od 10,00 do 15,15 u prostorijama Color Press Grupe, Temerinska 102, Novi Sad.

