TeenTalk2016 – Zorica Šorgić: U digitalnoj eri, svakodnevno kreiramo ogromne količine fotografija i video zapisa, i skladištenje istih na našim pametnim uređajima postaje sve veći izazov

Nakon Novog Sada i Niša, ekipa Teen Talka 2016 konačno stiže i u Beograd. Beogradski Dom omladine 8. novembra od 9.30 ugostiće veliki broj tinejdžera iz Beograda i cele Srbije, a magazin Bravo, u saradnji sa tradicionalnim Teen talk partnerom Telenorom, potrudiće se da ovaj dan učini zabavnim i korisnim za sve posetioce.

Kompanija Telenor pripremila je sjajan panel pod nazivom “Think before you CAPTURE“, na kojem će između ostalih učestvovati i Zorica Šorgić, digital copywriter, Telenor.

Sigurno digitalnu generaciju zanima koje je to zanimanje koje bi i oni mogli da savladaju jednog dana, s obzirom na predznanje koje imaju. Kako vi objašnjavate kada vas neko pita čime se bavite i šta je to zapravo digital copywriter?

– U marketinškoj industriji copywriter je osoba koja se bavi kreativnim pisanjem tekstova za TV reklame, bilborde, štampane oglase… Šire gledano, copywriter je zadužen i za osmišljanje kreativnih koncepata i samih kampanja. Kako je značaj online kanala postajao sve veći, došlo je do specijalizacije ovog zanimanja – digital copywriter. Osoba koja se bavi ovim poslom zadužena je za pisanje tekstova za sve online kanale brenda. U mom slučaju, to podrazumeva pisanje tekstova za Facebook, Twitter i Linkedin profile, kao i za sajtove kompanija Telenor Srbija, Telenor Crna Gora i Telenor banka.

Koja su vaša zaduženja u kompaniji Telenor i koliko je vaš posao uzbudljiv i dinamičan na dnevnom nivou?

– Na dnevnom nivou, većinu vremena provodim u komunikaciji sa agencijom koja je zadužena za produkciju sadržaja koji objavljujemo na društvenim mrežama, poput Facebook postova, videa, animacija i infografika. O tome koliko je moj posao uzbudljiv najviše govori činjenica da se u jednom danu može desiti da prisustvujem snimanju skrivene kamere, pripremam mesečni kalendar postova, fotografišem kolege za interne projekte na kojima radimo i usput odgovoram na više od 50 mejlova. Osim komunikacije sa agencijom, sa kolegama iz različitih sektora radim na tome da se sve marketinške aktivnosti na nivou kompanije adekvatno komuniciraju online. Primera radi, ukoliko kolege iz komunikacija organizuju događaj, zajedno ćemo osmisliti način da ispričamo tu priču i na društvenim mrežama.

Kompanija Telenor je dugogodišnji partner konferencije Teen Talk. Koliko smatrate da je značajno na ovaj način okupiti mlade koji će od svojih vršnjaka, ali i uzora, čuti mišljenja o nekim veoma bitnim temama?

– Današnje mlade smatramo digital native generacijom. Oni provode veći deo svog vremena online, i napredni su korisnici digitalnih servisa, različitih društvenih mreža i aplikacija. Iz ovog razloga, jako je važno da ih motivišemo da razgovoraju o ovim bitnim temama, kao i da im omogućimo da se sretnu uživo u atmosferi gde mogu da razmene mišljenja, uporede iskustva i dođu do nekih novih informacija o odgovornijem korišćenju društvenih mreža.

Na Teen Talku u Nišu i Novom Sadu slušali smo prezentaciju vašeg kolege o uslugi Capture. Da li je vi koristite i u čemu vam je najznačajnija? I koliko su mladi ljudi prepoznali značaj čuvanja podataka na taj način?

– Bavim se fotografijom, te je čuvanje fajlova stvar kojoj posvećujem dosta pažnje. U digitalnoj eri, svakodnevno kreiramo ogromne količine fotografija i video zapisa, i skladištenje istih na našim pametnim uređajima postaje sve veći izazov. Capture je odlično rešenje jer mogu da pristupim svojim fotografijama i sa telefona, i sa desktop računara, u svakom momentu. Osim toga, imam utisak da su moje fotografije na bezbednom. Čini mi se da mladi i dalje pretežno čuvaju sve svoje podatke na mobilnim telefonima, što nije ni najpraktičnije ni najbezbednije rešenje. Iz tog razloga ću se potruditi da na panelu mladima približim prednosti čuvanja podataka u cloud-u.

Teen talk se u Beogradu održava već četvrti put i svojevrsni je brend o kom se dugo priča.

