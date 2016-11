TeenTalk2016 u Podgorici – Marko Pešić: Uvek se trudimo da se ne zanosimo previše i budemo čvrsto na zemlji

Nakon Niša, Novog Sada i Beograda, došao je red i na tinejdžere iz Crne Gore da budu deo naše Teen Talk priče. Ovogodišnji crnogorski Teen Talk održaće se 1. decembra u bioskopu Cineplexx u Delta City-ju u Podgorici. Kao i uvek, magazin Bravo i kompanija Telenor potrudiće se da vam ovaj dan učine i zabavnim i korisnim.

Na panelu “PANEL 5 / LIKE4LIKE, FOLLOW4FOLLOW: Šta smo sve spremni da uradimo zarad popularnosti u virtuelnom svetu?” učestvovaće i Marko Pešić, jedan od osnivača i članova benda Highway.

Kako je nastao bend Highway?

– Bend Highway je nastao sasvim slučajno na jednom ljetovanju 2014. na kojem smo zajedno bili Petar, Luka i ja u Herceg Novom. Skoro svake noći smo zajedno sjedjeli na terasi Petrove kuće i svirali pjesme dok nismo došli na ideju da se okušamo i na gradskom šetalištu. Sve je nakako bilo spontano i nismo ni znali u šta če sve to kasnije da preraste. Dok smo tako svirali ljudi su nam konstantno prilazili kako ne bi osluhnuli ono šta pjevamo i svi su reagovali veoma pozitvno. U tom trenutku jedan momak nas je pitao kako nam se zove bend da bi nas pronašao na našem You Tube kanalu i slušao kući. Uz smijeh, pokušavali smo da mu objasnimo da mi nismo, tada još uvijek, bend i da nemamo svoje pjesme i kanal na You Tubu. Međutim, sve to nas je podstaklo i ohrabrilo da ubrzo nakon toga formiramo Highway.

Kako ste došli na ideju da se prijavite za takmičenje X factor i šta vam je ono donelo?

– Ideju da se prijavimo na X factor sam predložio ja dok se Petru i Luki to uopšte nije svidjelo. Međutim, istu noć kako su mi rekli da ne žele da se prijavimo na takmičenje ja sam organizatorima poslao prijavu. Ubrzo je uslijedio poziv i nakon toga nije bilo vraćanja nazad. Odlučili smo da se na prvoj emisiji predstavimo sa svojom autorskom pjesmom “Bar na kratko” što se na kraju ispostavilo kao pun pogodak. X factor je za nas bilo jedno ogromno iskustvo koje nam je pomoglo da svladamo mnoge prepreke u muzičkom svijetu počev od treme, nastupa uživo, odnosa sa publikom i mnogom drugim stvarima. Stekli smo simpanije velikog broja ljudi, a sada kroz autorski rad i nove pjesme pokušavamo te simpatije da opravdamo.

Kako se nosite sa popularnošću?

– Moramo biti iskreni i reći da svaki vid pažnje i popularnosti prija. Međutim, uvijek se trudimo da se ne zanosimo previše i budemo čvrsto na zemlji. Popularnost nakon takvih takmičenja je često kratkotrajna i zato se moramo potruditi da sa novim pjesmama uvijek opravdavamo povjerenje koje imamo od naše publike.

A, šta su vam donele društvene mreže?

– Društvene mreže su jako dobar vid interakcije i komunikacije sa fanovima. Danas su svi na društvenim mrežama i možete da vidite kakve su reakcije i komentari ljudi ne samo na muziku već i na druge stvari iz svakodnevnog života. Pomoću naše Facebook stranice stalno dobijamo komentare i poruke od ljudi gdje voljeli da nas vide i čuju i zato se trudimo da svima, koliko je to moguće izađemo u susret. Tokom trajanja takmičenja X factor bili smo najkomentarisaniji izvođači na Tviteru, a sada naša Fb stranica broji oko 20 000 lajkova.

