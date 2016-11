TeenTalk2016 u Podgorici – Dušica Vugdelić: Današnji roditelji su liberalnijih shvatanja, tinejdžeri su mnogo zreliji i osvješćeniji nego ranije

Nakon Niša, Novog Sada i Beograda, došao je red i na tinejdžere iz Crne Gore da budu deo naše Teen Talk priče. Ovogodišnji crnogorski Teen Talk održaće se 1. decembra u bioskopu Cineplexx u Delta City-ju u Podgorici. Kao i uvek, magazin Bravo i kompanija Telenor potrudiće se da vam ovaj dan učine i zabavnim i korisnim.

Moderator prvog panela “ANOTHER BRICK IN THE WALL: Kako umanjiti generacijski jaz između tinejdžera, njihovih roditelja i predavača” biće Dušica Vugdelić, voditeljka.

Da li mislite da danas postoji veći jaz između tinejdžera i njihovih roditelja, profesora, nego kada ste vi bili tinejdžerka?

– Vrijeme je potpuno drugačije – u prilog današnjim generacijama gdje je taj jaz postao minimalan. Doduše, ja sam imala sreću da su mi roditelji uvijek bili kao prijatelji, ništa mi nisu branili, imala sam potpunu slobodu, ali i medjusobno povjerenje (što je prije 20 godina ipak bila rijetkost). Današnji roditelji su liberalnijih shvatanja, tinejdžeri su mnogo zreliji i osvješćeniji nego ranije, dostupnost informacija čini da roditelji htjeli ili ne moraju biti u toku sa svim dešavanjima, radi pravilnijeg vaspitanja i usmjeravanja svoje djece.

Koliko je na sve promene uticala tehnologija?

– Čini mi se da je upravo razvoj tehnologije najviše ‘ubrzao’ proces smanjenja jaza. Kad je djetetu sve dostupno, roditelj mora više voditi računa na koji način će imati kontrolu , a u isto vrijeme uspjeti da bude prijatelj. Tanka je to linija, buntovni tinejdžerski duh je veoma delikatan.

Kako danas prevazići generacijski jaz?

– Razgovorom – najvažniji način i jedini ispravan. Mora postojati tolerancija i razumijevanje od strane roditelja, fokus na djetetu i njegovim potrebama. Ukoliko postoji problem roditelji moraju biti u kontaktu sa stručnim licem (poput psihologa), profesorima, te roditeljima njihovih prijatelja. To je delikatan period , prava riječ, postupak u pravom trenutku je najvrijednije.

Ukoliko i ti želiš da budeš publika na konferenciji “Teen Talk”, pošalji nam svoje lične podatke (ime, prezime i školu koju pohađaš) na mail office@communications.rs