TeenTalk2016 – Ruža Rupić: Sa muzikom ustajem i ležem, a vlogovi popunjavaju ostatak mog dana

Nakon Novog Sada i Niša, ekipa Teen Talka 2016 konačno stiže i u Beograd. Beogradski Dom omladine 8. novembra od 9.30 ugostiće veliki broj tinejdžera iz Beograda i cele Srbije, a magazin Bravo, u saradnji sa tradicionalnim Teen talk partnerom Telenorom, potrudiće se da ovaj dan učini zabavnim i korisnim za sve posetioce.

Na panelu “I wanna be like you: Ko su danas uzori mladima, a ko bi trebalo da budu?” učestvovaće i Jutjuberka, Ruža Rupić.

Kako si došla na ideju da pokreneš svoj Youtube kanal i koliko si zadovoljna onim što si do sada postigla na toj sceni?

– Moj yt kanal sam započela u martu 2015. godine nakon moje saobraćajne nesreće. Yt je tada postao deo svakog mog dana i ostao je. Zaista volim svoj posao i mislim da je to jedno od lepših zanimanja. Vrlo sam zadovoljna uspehom i sada se baziram da moji videi imaju što bolji kvalitet i sadržaj, da bi mojim pratiocima bilo prijatno da ih gledaju.

Smatraš li da si postala uzor svojim pratiocima i koliko osećaš odgovornost oko toga šta ćeš objaviti?

– Ja još uvek ne mogu da shvatim koliko zaista mene ljudi prati. Naravno da imam veliku odgovornost, pogotovo što me prati puno mlađih devojčica i pošto znam da sam mnogima uzor i da mnoge devojčice žele da za koju godinu budu kao ja, itekako pazim šta pričam u videima! 🙂

Ko su tvoji uzori?

– Generalno, nemam uzora. Poštujem svačiji rad, ali eto u muzičkom svetu, definitivno Ivana Selakov.

Počela si i muzičku karijeru. Da li ćeš nastaviti da se baviš Youtubeom uporedo sa muzikom?

– Naravno! Muzika i moj yt kanal su dva zanimanja koja ja podjednako volim i ne bih mogla da izdvojim jedno! Sa muzikom ustajem i ležem, a vlogovi popunjavaju ostatak mog dana.

Teen talk se u Beogradu održava već četvrti put i svojevrsni je brend o kom se dugo priča.

Ukoliko i ti želiš da budeš gost na konferenciji “Teen Talk”, pošalji nam svoje lične podatke (ime, prezime, broj telefona i školu koju pohađaš) na mail office@communications.rs!

Pošto konferencija pada na radni dan, svim prisutnim učenicima biće obezbeđena školska opravdanja.