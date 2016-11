Pratite prenos #TeenTalk2016 – u toku panel “Talk before you do: Šta sve treba da znate o seksu pre prvog seksualnog iskustva”

Pratite live streaming

frameborder="0" allowfullscreen>

U nastavku pratite najzanimljivije detalje, fotografije, reakcije sa društvenih mreža.

Paneliste i konferenciju možete da pratite i komentarišete na društvenim mrežama uz pomoć haštaga #TeenTalk2016

Natalija Ivković: Mi smo držali 14 radionica koje su objedinile razne teme od komunikacije do seksualno prenosivih infekcija do kontracepcije. TEstirali smo učesnike pre i posle edukacije. Trećina vaših vršnjaka je aktivna, svaki četvrti ima prenosivu infekciju, a svaka peta devojka trudnoću. Roditelje je sramota da rade sa vama, to ne bi trebalo da bude takvo. Vi ste željni osoba sa kojima možete da razgovarate, a edukatori jesu osobe sa kojima možete da razgovarate.

Luka Raco: Na prvom mestu mislim da je velika razlika između mog mišljenja sada i kada sam bio u srednjoj školi. Verujem da svi ovde prisutni kada vas interesuje nešto o seksu obratite se prijateljima, to sam i ja radio. A iskustva su nam ista u tom periodu, pratkično nikakva. Ne poznajem nikog ko je rekao da je na početku srednje škole seo sa roditeljima i pričao o seksu. Moji roditelji su mi vremenom postali prijatelji, ali s njima nisam tada razgovarao na tu temu. Roditelji imaju više iskustva, žele nam najbolje i mislim da i oni treba da se uključe u priču o tome. Najiskrenije mi je žao što postoji taj veliki jaz između nas i roditelja.

Violeta Babić: Ja sam u svojim knjigama u prvom poglavlju objasnila šta je pubertet i kako da kroz njega prođete na najbolji način. Vrlo je teško dolaziti do informacija o pubertetu i seksualnosti. U tim knjigama postoje i škakljive teme, i često se više knjige sviđaju mladima nego starijima. “Knjigu za devojke i njihove momke” sam napisala jer sam pre nekoliko godina čitala novine u kojima je bio naslov “Srbija prednjači u broju maloletničkih trudnoća”. Počela sam da istražujem i shvatila sam da je to zato što se u školi o tome ne govori, a kod kuće se takođe ne govori. U Danskoj nema nijedne maloletničke trudnoće, ali tamo postoji Seksualno obrazovanje kao predmet od prvog razreda.

Dušanka Dobanovački: Prvo je pitanje seksualnosti, drugo je pitanje reproduktivnog zdravlja, a treće očinstva. Dečaci imaju uvek dva pitanja – o dimenzijama reproduktivnih organa i kada da počnem sa seksualnim odnosima. Ta pitanja su uglavnom vezana za zrelost u glavi. Pogotovo drugo pitanje. Ono na šta sam želela da obratite pažnju je reproduktivno zdravlje. Nezaštićeni susreti mogu vam dati više nedaće nego zadovoljstva. U startu vodite računa, raspitajte se kod stručnjaka kako da se zaštite. Pitanje očinstva je treće pitanje i tu su devojčice nekako informisanije nego mladići. Mladići se povlače u sebe, ne žele da razgovaraju i ostaju bez pravih informacija. Jako je važno da pričate sa ljudima koji će vam dati pravu informaciju. Na internetu često možete da pročitate netačne informacije.

12:25

Sledi panel “Talk before you do: Šta sve treba da znate o seksu pre prvog seksualnog iskustva”

Moderator: Vukašin Grozdanović, omladina JAZASA Novog Sada

Učesnici:

Luka Raco, glumac

dr Svjetlana Cvijanović, ginekolog

Violeta Babić, autor knjige “Knjiga za devojke i njihove momke”

dr Dušanka Dobanovački, urolog

Natalija Ivković, edukator zdravstvenog vaspitanja o reproduktivnom zdravlju

Bojan je predstavio servis Capture, uz pomoć kojeg sve svoje fotografije, video zapise sa telefona možete da uploadujete i tamo ih sačuvate ukoliko vam telefon nestane. Kada se registrujete, dobijate kod i sa bilo kog telefona, kompjutera, laptopa, možete pristupiti svom nalogu i pogledati sve svoje fotografije. Možete da označite da li će se fotografije uploadovati na Capture kad god ste na wi-fi, mobilnom internetu ili kada vi date nalog da to uradi.

Nakon toga publika je odgovarala na Bojanova pitanja, ko se prvi javio i znao tačan odgovor dobio je poklon od Telenora.

Ana Mirković: Mi stalno želimo da budemo stalno kul svuda, pa i na netu. Virtuelni i realni život je isprepletan. Delimo na mrežama raskide, žurke, pijane noći ne misleći da svaki sadržaj koji je postavljen tamo mogu potencijalno da vide svi. Svako može da printskrinuje sadržaj i pošalje drugom. Na internetu ne postoji privatan sadržaj. Ti tragovi zauvek ostaju na netu, možete da izbrišete neku fotografiju, ali vi ne znate da li je ta fotografija još negde drugde.

Dajana Berisavljević: Ljudska prava nisu baš popularna tema u Srbiji danas. Ni glavni medijski prostor nije otvoren za te teme. Tako da nam ostaju društvene mreže i one su nam glavno sredstvo komunikacije. Fokus nam je govor mržnje na društvenim mrežama i susrećemo se mnogo sa njim onlajn. Vidimo da postoji mnogo mladih koji ne razmišljaju pre nego što postavljaju. Vrlo je važno da razmišljate, taj virtuelni svet je sastavni deo vašeg života.

Zorica Šorgić: Uvek mi je zanimljiv primer Twittera, dešavalo mi se da ishitreno želim nešto da napišem i onda razmislim da ako ja to uradim ne znam gde ću sutra biti, da li će to uticati na moj posao. S druge strane, sada kada radim u Telenoru, ljudi mogu da povežu da radim u Telenoru i razmislim, ne bi bilo u redu da postavim nešto što nije u skladu sa kompanijom.

Leni: Svest o društvenim mrežama imala sam i pre priče sa Yasserstainom. Pre recimo 3-4 godine sam počela da razmišljam šta to delim na mrežama. Zašto bi svako trebalo da zna sve delove mog privatnog života. I shvatila sam da prihvatam sve ljude na Fejsbuku kao prijatelje i posle se zapitala, zašto ja to radim. Znala sam da postoje deca koja sve to gledaju. Sada imam samo Instagram i vrlo sam pažljiva. Deo intime sačuvam za sebe, a samo ponešto podelim. Ne mislim da taj deo predostrožnosti treba mene da koči. Svesna sam godina ljudi koji me prate i uvek razmišljam šta oni misle o tome.

11:40

Sledi panel “Think before you CAPTURE“. Moderator: Milan Vučićević

Milica Pajčin-Leni, jutuber

Zorica Šorgić, digital copywriter, Telenor

Ana Mirković, executive director Digital Communications Institute

Dajana Berisavljević, Inicijativa mladih za ljudska prava

11:10

Vesna Brzev Ćurčić: Postoje negativne i pozitivne zvezde. Postoje stare i mlade. I naravno zvezde koje ne spadaju u uski krug vašeg dvorišta, bilo da se radi o muzici, sportu, fenomeni koje vidimo na društvenim mrežama. Postoje i oni koji se etabliraju kako strašno važan i bitan, diktira muziku, frizuru, mesta na koja izlazite. I dobar deo mladi bi bio sa tim nekim. Ono što je problem jeste što su ti mladi ljudi za mnoge nedodirljivi. Verovali ili ne, oni često ostanu usamljeni. Imaju krdo obožavalaca, pratilaca, ali su oni sami, jer se niko živi ne usuđuje da priđe. S druge strane, veoma je bitno ono što svi radimo, a to je život onlajn. Jednom onlajn uvek onlajn. Sve što ikada okačite na internet ostaje u sajber prostoru. Vodite računa šta stavljate, naročito fotografije. Postoje i negativne zvezde školskog dvorišta. Oni postaju na neki način odrednica nekih. Oni koji su kvaliteta koji je nabijen agresijom, a koren te agresije je strašljivost ili osećaj moći.

Sledi case study “Zvezde u školi: Ko su face iz školskog dvorišta i kako ih preživeti?” koji će prezentovati Vesna Brzev Ćurčić, psiholog

10:40

Aleksandar: To je jako divan posao, susrećemo se sa ljudima svaki dan, a mi smo tu da ih ubedimo u jednu plemenitu stvar jer pomažemo deci koja su najviše ugrožena.

Sofija: Ja sam najmlađi Fejser. Za kratko vreme sam počela da steknem iskustvo kako je prilaziti ljudima koje uopšte ne poznajete i truditi se da što više njih angažujete. Mislim da je ova profesija fenomenalna, prvo viši cilj. Kad pomislim da ono što ja radim i to vreme koje izdvajam doprineće deci Srbije.

Nevena: Pre svega mi radimo timski i ljudi koji rade sa mnom me inspirišu, a tu je i neko novo iskustvo, reagovanje ljudi, i to je jako dobro videti, kako ljudi reaguju na terenu.

Vesna Savić: Ove godine Unicef slavi 70 godina rada i uvek se trudimo da budemo mladi. Na papirima napišite poruku šta mladima danas treba. Mi smo tu kao glas dece i mladih svih ovih godina. Fejseri su face to face prilaženje prijateljima. Svesni smo koliko je problema, koje su to dileme koje imaju roditelji, a posebno deca, a naš cilj je da pomognemo da sistem u kojem živimo i projekti koje radimo da deca imaju od toga. A, ovo su naši Fejseri koji će vam ispričati šta sve rade.

Sledi case study “Unicef Fejseri”

Igor Todorović: Postoji jaz, naravno. Moja ćerka je tehnološki fanatik, i taj jaz je značajan i vidljiv. Možda taj telefon koji je srastao sa rukom možda može hirurški da se odstrani. Borba naravno postoji i ona je jaka za neku svoju autonomiju i svoja prava, i to treba podržati, usmeriti i dati neki pravac. Često se sukobljavamo na verbalnom nivou kada ona želi da izgura nešto svoje, ali mi ipak moramo da postavimo neka pravila. Pravila postoje u životu na ovaj ili na onaj način. Hormonski dizbalans je prisutan, naravno. Trudimo se da nađemo tu neku sredinu.

Anita Mitić: Ja sam na svoju sreću jako mlada prestala da slušam svoje roditelje što me je dovelo gde sam. Da se bavim ljudskim pravim nije baš dobro dočekano kod mojih roditelja. Ali, ja zaista verujem da mladi ljudi sebe treba da slušaju i da mi treba malo više mlade da slušamo. Obaveza da se bude iskren prema sebi i da veruju i da postižu ono što žele da rade, to je bitno. A, ta podrška kod roditelja, od škole i države, mislim da često izostaje.

Ivan Matejić: Sve zavisi od teme kojom se bavimo na času, ali zavisi i od odnosa profesora i učenika. Cilj svakog profesora je da svaku temu učini zanimljivom i ja se u tome trudim. Što se tiče međusobnog odnosa, bitno je izgraditi razumevanje da bi se izbegao taj deo gde smo mi dosadni, nezanimljivi i drugačiji od njih. Rad sa učenicim a u državnim školama nije toliko individualizovan, u privatnim školama je to drugačije, upotreba je tehnologije veća, i to je njima zanimljivije i bliže.

Ivona Pantelić: Kod mene je možda malo drugačija situacija, moja ćerka trenira ritmičku gimnastiku i živimo u nekom vojničkom režimu, pa se nekad zamene uloge. Ja moram nekad nju da poslušam, pošto je u tom sportu i mora da bude u strogom režimu, pa moram ja nju da poslušam.

Aleksa Milojević: To pravilo u mojoj kući barem važi, mora se slušati roditelj, iako se to meni ne sviđa. Uglavnom roditelji moji ne razumeju neke moje potrebe i recimo neke banalne sukobe unutar porodice. Recimo ja neću da sređujem sobu, to meni ne predstavlja ništa, ali oni veoma insistiraju na tome.

Na redu je prvi panel “Another brick in the wall: Kako umanjiti generacijski jaz između tinejdžera i njihovih roditelja i nastavnika”

Moderator: Aida Đedović, voditeljka

Učesnici:

Ivona Pantelić, voditeljka i majka tinejdžerke

Aleksa Milojević, učenik Matematičke gimnazije i osvajač medalje na Matematičkoj olimpijadi

Ivan Matejić, profesor u Savremenoj gimnaziji

Anita Mitić, direktorka Inicijative mladih za ljudska prava

Igor Todorović, modni kreator i tata

09:30

Vanja Udovičić: Meni je drago što sam ovde drugi put od četiri, znači 50% sam neuspešniji od Galeba, ali vaše prisustvo pokazuje želju za znanjem, istraživanjem. Mislim da je glavna reč za sve teme kojima se danas bavi ova konferencija jeste odgovornost. Imao sam mnogo snova, neke sam ostvario, neke nisam, i sada mogu da kažem da se ne kajem i sve bih ponovo radio. I danas postavljam sebi ciljeve, imam snove. Odgovornost vas ograničava u kretanju, u željama, jer prelazite u neku novu dimenziju, neki drugi žele da se ponašaju i rade kao i vi. Kada pričamo o nasilju, kada pričamo o ljudima oko nas, moramo da se stavimo u ulogu “da sam on ja”. I onda shvatimo da jedna reč košta više, ostaje kod naših drugara urezana. Upravo nam ta odgovornost mora biti zvezda vodilja, moramo znati kako želimo da prenesemo poruku svojim roditeljima, svojim drugarima. Drago mi je da ste u ovolikom broju ovde i što se bavimo temama koje su važne, koju su sastavni deo života, koje prevazilazimo, o kojima ne pričamo uvek. Zato želim da danas budete odgovorni i da slušate stavove ljudi koji će vam se obratiti i da bar sat vremena nakon konferencije razmislite o svemu tome. Učestvujte, sanjajte, pobeđujte i istrajte u vašim snovima.

Voditelj konferencije Galeb Nikačević pozdravio je prisutne i pozvao ministra omladine i sporta Vanju Udovičića da se obrati i otvori konferenciju.

Nakon Novog Sada i Niša, ekipa Teen Talka 2016 konačno stiže i u Beograd. Beogradski Dom omladine danas od 9.30 ugostiće veliki broj tinejdžera iz Beograda i cele Srbije, a magazin Bravo, u saradnji sa tradicionalnim Teen talk partnerom Telenorom, potrudiće se da ovaj dan učini zabavnim i korisnim za sve posetioce.