TeenTalk2016 – Ivona Pantelić: Trudim se da pažljivo slušam i razumem probleme svoje ćerke, tako umanjujemo generacijski jaz

Nakon Novog Sada i Niša, ekipa Teen Talka 2016 konačno stiže i u Beograd. Beogradski Dom omladine 8. novembra od 9.30 ugostiće veliki broj tinejdžera iz Beograda i cele Srbije, a magazin Bravo, u saradnji sa tradicionalnim Teen talk partnerom Telenorom, potrudiće se da ovaj dan učini zabavnim i korisnim za sve posetioce.

Na panelu “Another brick in the wall: Kako umanjiti generacijski jaz između tinejdžera i njihovih roditelja i nastavnika” učestovaće i Ivona Pantelić, voditeljka i majka tinejdžerke.

Majka si tinejdžerke i koje razlike su ti najupečatljivije u ovom periodu u odnosu na ono kada si ti bila tih godina?

– Najveća razlika potiče od toga što je moja ćerka gotovo profesionalni sportista i živi jedan potpuno drugačiji život od onog koji sam ja živela kao tinejdžerka. Briga za trening, ishranu, odmor i povrede, to je svakodnevni prioritet. Druženje sa vršnjacima svodi se na rođendane, retke susrete. Instagram i Viber u svakodnevnoj komunikaciji.

Smatraš li da su tinejdžeri danas mnogo zaokupljeni tehnologijom i da li su iz tog razloga manje društveni?

– Jesu, mnogo su zaokupljeni tehnologijom. Nedostaje im stvarna komunikacija i pravo druženje

Da li pratiš šta tvoja ćerka radi na internetu?

– Pratim, ne svakodnevno, ali se nadam da je dovoljno. Primećujem da su dobro informisani o opasnostima interneta.

Kako ti u roditeljstvu pokušavaš da umanjiš taj generacijski jaz?

– Trudim se da pažljivo slušam i razumem njene probleme. Ne voli da se ponašam kao njena drugarica, nego samo kao majka. Vodim je među moje prijatelje, pričam joj o mom životu u tom dobu.

Teen talk se u Beogradu održava već četvrti put i svojevrsni je brend o kom se dugo priča.

Ukoliko i ti želiš da budeš gost na konferenciji “Teen Talk”, pošalji nam svoje lične podatke (ime, prezime, broj telefona i školu koju pohađaš) na mail office@communications.rs!

Pošto konferencija pada na radni dan, svim prisutnim učenicima biće obezbeđena školska opravdanja.