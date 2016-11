TeenTalk2016 – Ivan Matejić: Današnji srednjoškolci su otvoreniji, slobodniji i više se bore za svoje “ja”

Nakon Novog Sada i Niša, ekipa Teen Talka 2016 konačno stiže i u Beograd. Beogradski Dom omladine 8. novembra od 9.30 ugostiće veliki broj tinejdžera iz Beograda i cele Srbije, a magazin Bravo, u saradnji sa tradicionalnim Teen talk partnerom Telenorom, potrudiće se da ovaj dan učini zabavnim i korisnim za sve posetioce.

Na panelu “Another brick in the wall: Kako umanjiti generacijski jaz između tinejdžera i njihovih roditelja i nastavnika” učestvovaće i Ivan Matejić, profesor geografije u Savremenoj gimnaziji.

Da li je mlađim profesorima, poput vas, lakše da prevaziđu generacijski jaz između profesora i učenika?

– Mlađim profesorima svakako jeste lakše da prevaziđu generacijski jaz, budući da ih srednjoškolci gledaju drugim očima – vide da su mlađi i to im na neki način otvara vrata malo bližeg odnosa – jer mi njih “razumemo”.

Koliko se današnji srednjoškolci razlikuju od vaših vršnjaka u istom dobu?

– Današnji srednjoškolci su otvoreniji, slobodniji i više se bore za svoje “ja”. To je i dobro i loše, budući da za nas koji smo bili nešto zatvoreniji, takav stav predstavlja blago iznenađenje, ali sa druge strane to nam omogućava aktivniji rad, razgovor, diskusije, debate i sveopštu pozitivnu radnu atmosferu.

Koliko je na sve promene uticala tehnologija?

– Tehnologije su danas neizbežan deo obrazovanja. Već uveliko se osobe koje ne znaju da koriste računar, smatraju informatički nepismenima. Današnji srednjoškolci su generacija takozvanih “digitalnih urođenika”, odnosno osoba koje su od malih nogu učena i naučena na različite vrste tehnologije. Danas je teško zamisliti interesantan čas bez fotografije, prezentacije, neke animacije ili klipa za jutjuba.

Na koji način prevaziđi taj generacijski jaz u školama, a kako i kod kuće?

– Za početak profesor mora biti nasmejan i raspoložen, dakle otvoren prema srednjoškolcima. Takav stav odmah šalje signal učenicima da je profesor spreman za saradnju i međusoban rad. Profesor mora shvatiti da je srednjoškolac dete koje je i on nekad bio, tako da sve što se dešava sada, profesor je već prošao, i trebalo bi da ima razumevanja. Profesor nikako ne sme da izgubi autoritet, mora se znati ta linija između učenika i profesora, ali glumiti strogoću i biti isključiv vodi samo produbljivanju potencijalnih problema, nikako rešenju. Kod kuće, pak, roditelji igraju glavnu ulogu. Kao i profesori i oni moraju shvatiti te srednjoškolske godine kroz koje su nedavno prošli. Ako učenik doživljava roditelje kao pretnju, onda je u startu odnos loš i vodi problemu. Zato, roditelji pustite srednjoškolce da budu deca, ali ih nemojte ispustiti, već ih vodite svojim znanjem i iskustvom, kao stariji prijatelj koji je sve to prošao.

Teen talk se u Beogradu održava već četvrti put i svojevrsni je brend o kom se dugo priča.

