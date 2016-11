TeenTalk2016 – Daško Milinović: Uzor je lična stvar. Ja sam svoje tražio gde sam mislio da vredi. Tako je valjda i danas…

Nakon Novog Sada i Niša, ekipa Teen Talka 2016 konačno stiže i u Beograd. Beogradski Dom omladine 8. novembra od 9.30 ugostiće veliki broj tinejdžera iz Beograda i cele Srbije, a magazin Bravo, u saradnji sa tradicionalnim Teen talk partnerom Telenorom, potrudiće se da ovaj dan učini zabavnim i korisnim za sve posetioce.

Na panelu “I wanna be like you: Ko su danas uzori mladima, a ko bi trebalo da budu?” učestvovaće i Daško Milinović, radijski voditelj, novinar, muzičar. Drugi deo čuvenog radijskog dvojca “Daško i Mlađa”.

Kako vidiš današnje uzore mladima?

– Nisam od onih što veruju da je sve danas najgore i da su mladi danas gori nego pre. Ja sam isto jednom bio mlad pa sam bio najgora generacija. Mrzim moralne panike koje šire desničarski mediji (ima li drugačijih kod nas?) i skretanje pažnje sa pravog problema na trivijalnosti kao što su okrivljavanje starleta i sličnih lica za loše duhovno stanje mladih i slično… Uzor je lična stvar. Ja sam svoje tražio gde sam mislio da vredi. Tako je valjda i danas…

Većina krivi medije za pogrešne uzore. Da li se slažeš sa tim?

– Donekle. Izloženost medijima danas jeste veća nego ikad i nikad pre ovako rano čovek nije bio prepušten medijima i javnosti. Taj deo odgovornosti moraju poneti mediji. Opet kažem, nešto je i do ličnog izbora, porodice, vaspitanja. Danas je bar lako naći razne uzore, pa biraj malo sam…

Ko su bili tvoji uzori kada si bio tinejdžer?

– Muzičari, pisci, borci. Nikad sportisti. Ja sam ovakav jer sam slušao The Clash, čitao Orwella, Douglasa Adamsa i gledao puno filmova… Često pomislim da bih voleo da sam tad imao alate kao što je internet. Tad je malo teže bilo biti teška paljevina a ja sam to ceo život. Internet me je samo još više rasplamsao…

Kako napreduje “Daško i Mlađa” crowdfunding kampanja i kada ćemo vas opet slušati?

– Odlično! Zaista neverovatno. Ni sami nismo verovali da može ovako dobro i brzo. Hvala svima koji nas podržavaju! Mislim da ćemo za par nedelja biti online i u ušima svima vama…

Teen talk se u Beogradu održava već četvrti put i svojevrsni je brend o kom se dugo priča.

