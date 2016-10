TeenTalk2016 – Darko Radovac, DEX LIK: Youtube otvara vrata svima da budu deo ovog sveta, što je ponekad i mana!

Nakon Novog Sada i Niša, ekipa Teen Talka 2016 konačno stiže i u Beograd. Beogradski Dom omladine 8. novembra od 9.30 ugostiće veliki broj tinejdžera iz Beograda i cele Srbije, a magazin Bravo, u saradnji sa tradicionalnim Teen talk partnerom Telenorom, potrudiće se da ovaj dan učini zabavnim i korisnim za sve posetioce.

Na panelu “Like4Like-Follow4Follow: Šta smo sve spremni da uradimo zarad popularnosti u virtuelnom svetu?” učestvovaće i Darko Radovac, DEX LIK.

Dex Lik kanal je nastao prvenstveno kao promocija tvoje muzike. Međutim, tu ima i saveta kako se ponašati na Facebooku kada vas ostavi momak ili devojka?

– Dex Lik kanal je nastao još davne 2009. godine čini mi se, sa namerom da snimam drum covere meni omiljenih pesama, međutim u tom periodu pa i kasnije je to bilo teško. Nisam imao opremu nikakvu, snimao sam sa nekim ipod plejerom koji je imao kamericu ( koji sam inače našao u autobusu jednom prilikom). Uglavnom je snimano iz jednog ugla i naravno bez profesionalno snimljenog tona, tako da faktički nisam ništa pametno uradio sa time, a vremenom me je i prošla želja za tim stvarima jer sam počeo da sa bavim nekim drugim. Te druge stvari su baš ovi takoreći saveti, pojednostavljeni i obrazloženi u nekim banalnim primerima kako bi svako mogao da shvati šta sam teo da kažem, vezani za teme koje su aktuelne a recimo postoji neki momenat u kom sam ja bio povezan sa nekom od njih, kao što su facebook i raskidi kojih ima na sve strane.

Da li je tvoj kanal dokaz da je cover video sadržaj popularan i u Srbiji, ne samo u svetu?

– Pa moj kanal nikako nije dokaz jer je većina pregleda zapravo iz inostranstva, pogotovo kada sam snimio cover pesme “Yoghurt” od grupe Ylvis gde sam za par dana dobio 5000 pregleda i ništa mi nije bilo jasno, a onda sam shvatio da je neki njihov fan slučajno pronašao moj video i postovao u grupu na facebooku vezanu za taj bend. Takve stvari u Srbiji nisu nikada zaživele, što zbog nas koji nismo bili profesionalni u tome, što zbog same činjenice da ukoliko nečiji video nije vokalna obrada neke poznate narodne pesme, gotovo ga nema smisla ni raditi 😀

Kako ocenjuješ domaću Youtube scenu? Ima vas mnogo, što pokazuje i vaša popularnost. Da li se na toj sceni nalaze i oni koji nisu pravi uzor mladima, a s druge strane imaju veliku popularnost?

– Na našoj sceni ima svega, ima dobrog a ima i lošeg. Youtube otvara vrata svima da budu deo ovog sveta, što je ponekad i mana. Ima zaista nekih loših uzora na internetu koji su se mogu reći prikačili na youtube vagon i postigli uspeh preko drugih ljudi, ali u suštini ukoliko kao roditelj imate dobar i zdrav odnos sa vašim detetom ništa od toga nije opasnost za vaše dete jer mu možete objasniti šta je ispravno a šta možda nije.

Ja nikako nisam neko ko će na ovakva pitanja odgovarati kao robot, i kako je sve bajno i sjajno i svi se vole, to je daleko od toga jer čim su umešane velike stvari ljudi izgube ono ljudsko u sebi i počnu da prave greške jer ne shvataju da ne uspeva onaj koji gazi druge, već onaj koji pomaže drugima a isto tako ima i prijatelje koji pomažu njemu. Youtube scena bi trebala da bude jedan srećan kolektiv u kom smo svi mi postigli nešto, ali u neku ruku za neke ljude on to nikako nije, nažalost.

Teen talk se u Beogradu održava već četvrti put i svojevrsni je brend o kom se dugo priča.

