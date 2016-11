TeenTalk2016 – Aleksa Milojević: Smatram da je razlika u načinu razmišljanja mojih vršnjaka i profesora sasvim prirodna jer prosto imamo drugačija iskustva i predstave o mnogim stvarima

Nakon Novog Sada i Niša, ekipa Teen Talka 2016 konačno stiže i u Beograd. Beogradski Dom omladine 8. novembra od 9.30 ugostiće veliki broj tinejdžera iz Beograda i cele Srbije, a magazin Bravo, u saradnji sa tradicionalnim Teen talk partnerom Telenorom, potrudiće se da ovaj dan učini zabavnim i korisnim za sve posetioce.

Na panelu “Another brick in the wall: Kako umanjiti generacijski jaz između tinejdžera i njihovih roditelja i nastavnika” učestovaće i Aleksa Milojević, učenik Matematičke gimnazije i osvajač medalje na Matematičkoj olimpijadi.

Kako se rodila ljubav prema matematici?

– Moja ljubav prema matematica formirala se još od prvog razreda osnovne škole. Deda, tada još uvek profesor matematike u osnovnoj školi, pokazao mi je neke osnove račna, da bi kasnije moji roditelji nastavili da rade sa mnom. Kada sam upisao Matematičku gimnaziju u 7 razredu osnovne škole, ušao sam u svet ljudi maksimalno posvećenih matematici, koje sam počeo da sledim.

Kako tvoji vršnjaci gledaju na tvoje uspehe? Sigurno deo slobodnog vremena moraš da posvetiš i pripremama, da li smatraš da time gubiš nešto?

– Većina ljudi iz mog okruženja poštuje moje uspehe, jer razumeju njihov značaj. Smatram da svojom posvećenošću matematici i svojim radom i pripremama ništa ne gubim, jer dobijam priliku da se bavim onim što stvarno volim, što je, verujem, cilj svakog čoveka. Takođe, uz dobru organizaciju, imam takođe vremena za mnoge vanškolske aktivnosti.

A, kako na uspehe gledaju odrasli? Koliku podršku imaš u okruženju, a koliku u školi od profesora?

– Odrasli iz mog okruženja me maksimalno podržavaju u bavljenju matematikom, i veoma poštuju moj trud i rad. Moji profesori su upoznati kako sa sistemom takmičenja, tako i sa preduslovima za dobar rezultat na njima, pa mi veoma pomažu u pripremama. Mnogi od njih su i ranije bili takmičari.

Smatraš li da je generacijski jaz između profesora, roditelja i tvojih vršnjaka veoma velik ili je to nešto što se dešava svakoj generaciji?

– Smatram da je razlika u načinu razmišljanja mojih vršnjaka i profesora sasvim prirodna jer prosto imamo drugačija iskustva i predstave o mnogim stvarima. Međutim, mislim da se obe strane maksimalno trude da približe način razmišljanja, argumente i time načine diskusiju mnogo lakšom. Pre svega, učenici se trude da uvide na kojim to elementima i aspektima kako školskog gradiva, tako i ljudskih osobina, profesori insistiraju, i teže da se u njih uklope. Takođe, profesori su sa svoje strane jako fleksibilni po pitanju načina predavanja i načina ispitivanja, i tako se trude da učenike zainteresuju za svoja predavanja. Ovde je reč, naravno, o Matematičkoj gimnaziji, gde je uspostavljen jedan sjajan sistem koji proističe pre svega iz entuzijazma svih uključenih. O drugim školama ne govorim, jer stvarno ne znam kako su tamo ove ideje implementirane, i kako tamo sistemi funkcionišu.

Teen talk se u Beogradu održava već četvrti put i svojevrsni je brend o kom se dugo priča.

Kompletan program pogledaj OVDE.

Ukoliko i ti želiš da budeš gost na konferenciji “Teen Talk”, pošalji nam svoje lične podatke (ime, prezime, broj telefona i školu koju pohađaš) na mail office@communications.rs!

Pošto konferencija pada na radni dan, svim prisutnim učenicima biće obezbeđena školska opravdanja.