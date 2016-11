Svetu2017 – Tanja Miščević: Svedoci smo da su sve članice EU saglasne sa sankcijama prema Ruskoj Federaciji, ali ih to ne sprečava da zadrže svoje bilateralne odnose!

Konferencija “The Economist: Svet u 2017.” održaće se 15. decembra u Domu Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu.

Kao i ranijih godina, Color Press Grupa, koja je organizator konferencije, okupiće čelne ljude Vlade Srbije, Vlade Vojvodine, ambasadore, ekonomiste i vodeće privrednike iz Srbije i regiona.

Na otvaranju skupa govore:

Aleksandar Vučić, predsednik Vlade Republike Srbije, Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar inostranih poslova, Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ana Brnabić, ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Igor Mirović, predsednik Vlade Vojvodine

Na panelu “Exit Throug the Gift Shop: Kakvi idemo u Evropu i kakva nas Evropa čeka” učestvovaće i Tanja Miščević, šef Pregovaračkog tima sa EU, sa kojom smo razgovarali u susret konferenciji:

Šta očekujete od novog izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije u evropskim integracijama?

– Očekujem da pruži realnu sliku stanja u procesu reforme Srbije, sa svim uspesima ali i problemima sa kojima se taj proces suočava. Zapravo, očekujem da EU pruži objektivnu procenu stepena dosadašnjeg usaglašavanja sa standardima EU, ocenu napretka u prethodnoj godini za svako od 35 poglavlja i kriterijuma, ali posebno očekujem preporuke. Upravo je to najveća vrednost Izveštaja – u kojim to oblastima, merama i standardima moramo posebno napraviti pomak u narednoj godini.

Nedavno ste izjavili da je Srbija “frustirana i iznervirana” jer napredak koji je ostvaren zaslužuje otvaranje poglavlja. Kakva je trenutna situacija i da li očekujete da će poglavlja biti otvorena do kraja godine?

– Nisam rekla da je Srbija, već da sam ja frustrirana, zapravo svi mi koji smo u pregovorima i svi oni koji podržavaju proces evropske integracije Srbije, ali da od procesa nikako ne odustajemo. Moja izmerviranost se odnosila na pitanja na koja nemamo odgovor, a odnose se na kriterijume ocene napretka Srbije u dijalogu o normalizaciji sa Prištinom, koji je uslov za otvaranje ostalih poglavlja za pregovore. Naime, ako nema objektivnih kriterijuma, kako će biti objektivno ocenjeno da je Srbija nešto dobro, ili loše uradila. A ta ocena će, onda, značiti otvaranje ili ne novih poglavlja do kraja godine.

Pre nekoliko dana ponovo je aktuelizovana tema “Rusija ili EU”. Da li je takav uslov stvarno moguć u budućnosti?

– Dilema ne postoji. Naše strateško opredeljenje je članstvo u EU, pregovori o tome i dostizanje stepena standarda i vrednosti koji postoje u EU. Saradnja sa bilo kojom drugom državom nije ni uslov, ni obaveza u tim pregovorima. Ali jeste obaveza postupno, do članstva, progresivno usaglašavanje sa odlukama EU, pa i sa onima kojima se uvode prinudne mere protiv treće države. I tada to nije biranje izmedju jedne ili druge opcije: svedoci smo da su sve članice EU saglasne sa sankcijama prema Ruskoj Federaciji, ali ih to ne sprečava da zadrže svoje bilateralne odnose sa njom, naravno, u skladu sa sopstvenim interesima.

