Svetu2017 – Miloš Vučević: Novi Sad je dobio još jači vetar u leđa za budući razvoj grada

Konferencija “The Economist: Svet u 2017.” održaće se 15. decembra u Domu Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu.

Kao i ranijih godina, Color Press Grupa, koja je organizator konferencije, okupiće čelne ljude Vlade Srbije, Vlade Vojvodine, ambasadore, ekonomiste i vodeće privrednike iz Srbije i regiona.

Na otvaranju skupa govore:

Aleksandar Vučić, predsednik Vlade Republike Srbije, Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar inostranih poslova, Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ana Brnabić, ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Igor Mirović, predsednik Vlade Vojvodine.

Case Study 3 pod nazivom “Evropska prestonica kulture 2021.” prezentovaće Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada, sa kojim smo razgovarali u susret konferenciji:

“Dupla kruna za Novi Sad”, kako ste i sami nedavno rekli povodom proglašenja Novog Sada za omladinsku prestonicu Evrope 2019. godine. Šta će građani Novog Sada, omladinske i studentske organizacije, konkretno dobiti ovom titulom?

– Ovo je naša šansa da kroz brojne programe i projekte, mladi ljudi pokažu Evropi kakav je Novi Sad, ali i Srbija, naš kulturni, socijalni, politički, ekonomski život i razvoj. Za 2019. godinu pripremamo realizaciju jednog velikog projekta, na koji se i oslanjala kandidatura Novog Sad, a to je „Youth Creative Polis“, koji će se nalaziti kompleksu stare, napuštene fabrike, takozvanoj Kineskoj četvrti. To će biti prostor za razvoj kreativne industrije mladih, ali i za druge njihove programe. U Novom Sadu je već zaživela Kancelarija za mlade, otvoren je Omladinski klub, mladima je omogućeno korišćenje svih instrumenata lokalne samouprave, a koji su ranije postojali samo na papiru, .. Ovo je prilika da oni sami osmišljavaju i implementiraju programe OPENS – a, jer je i sam i proces kandidovanja bio poveren njima, a iza celog projekta stoji 110 nevladinih organizacija i udruženja mladih. Mladi će sada imati vremena i priliku da osmisle i realizuju projekte iz Lokalnog akcionog plana politike za mlade, koji je ranije raspisan, i da nas na najbolji način predstave 2019. – godine u kojoj će Novi Sad biti omladinski centar Evrope.

Druga titula za Novi Sad – evropska prestonica kulture 2021. godine, što je i tema vaše prezentacije na konferenciji “The Economist – Svet u 2017.” Šta od ovakvog priznanja mogu da očekuju građani Novog Sada, ali posebno kulturne institucije? Da li ovakva titula donosi i pristup nekim evropskim fondovima?

– Jednostavno, dobili smo još jači vetar u leđa za budući razvoj grada, i rešavanje nekih stvari koje su decenijama bile “na čekanju”. Biće za nas otvorenih i fondova, i budžeta, ali o tome ćemo govoriti kada budemo imali potpuno jasnu sliku. Za početak, oslanjamo se na novac iz gradske kase i podršku i pomoć Pokrajinske i Vlade Srbije, od koje smo već dobili 100 miliona dinara za uređenje fasada. Među projektima iz oblasti kulture koji će biti završeni do 2021. godine je izgradnja muzičko – baletske škole sa Koncertnom dvoranom, koja će biti Gradska koncentra dvorana.

Šta očekuje Novi Sad što se tiče investicija u narednoj godini?

– Očekujem da će dolazak dve multnacionalne kompanije iz oblasti autoindustrije“Lear” i “Delphi”, koje će do 2018.godine zaposliti oko 5000 ljudi, ohrabriti i druge investitore da ulažu u Novi Sad, da svoje poslovanje presele ovde. Gradska administracija se pokazala kao dobar partner domaćim i stranim investitorima, i zato i jesam optimista. Završetkom izgradnje Bulevara Evropa, i njegovim priključenjem na autoput E75, stvorili smo preduslov za ubrzani strateški razvoj grada. Upravo uz taj autoput, infrastrukturno smo opremili industrijsku zonu Sever 4 na oko 40 hektara, i to je izuzetno atraktivna lokacija za investiture. Novi Sad je i centar industrije informaciono – komunikacionih tehnologija, srpska Silicijumska dolina, i kod nas posluje preko 400 IT firmi, koje zapošljavaju više od 3200 ljudi. Sada gradimo Naučno – tehnološki park, završavamo izgradnju mosta na mestu starog Žeželjevog, novu zgradu Radio televizije Vojvodine, dva bloka Kliničkog centra, bulevar sa novim mostom preko kanala DTD, … Sve su to jasni signali da Novi Sad postaje još bolje mesto za život, i razvoj biznisa, a dve evropske titule koje smo dobili – OPENS 2019 i EPK 2021, predstavljaju dodatni snažan zamajac budućem razvoju Novog Sada.

Detaljan program konferencije i uputstvo za prijavu učešća nalaze se na ovom linku www.color.rs/svetu2017