Svetu2017 – Ana Brnabić: Zalagaću se da ne bude linearnog smanjivanja broja zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi

Konferencija “The Economist: Svet u 2017.” održaće se 15. decembra u Domu Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu.

Kao i ranijih godina, Color Press Grupa, koja je organizator konferencije, okupiće čelne ljude Vlade Srbije, Vlade Vojvodine, ambasadore, ekonomiste i vodeće privrednike iz Srbije i regiona.

Na otvaranju skupa govore:

Aleksandar Vučić, predsednik Vlade Republike Srbije, Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar inostranih poslova, Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ana Brnabić, ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Igor Mirović, predsednik Vlade Vojvodine.

U susret konferenciji razgovarali smo sa ministarkom državne uprave i lokalne samouprave, Anom Brnabić:

U ministarstvu vas je dočekala dalja racionalizacija državne uprave. Nedavno ste izjavili da ne postoji pritisak za nastavak tog procesa. Šta možemo očekivati od tog procesa u narednoj godini?

– Smanjenje broja zaposlenih na koje smo se obavezali u prošloj godini je postignuto i to na takav način, da nije bio smanjen kvalitet usluga koje je država pružala građanima i privredi. Zalagaću se da ubuduće, a to podrazumeva svakako godinu pred nama, ne bude linearnog smanjivanja broja zaposlenih, već da se broj za smanjenje odredi posebno za državnu upravu i svaku lokalnu samoupravu u odnosu na njenu veličinu, vrstu i broj usluga koje pruža građanima.

Koliko ste zadovoljni projektom “Bebo, dobrodošla na svet”?

– Neću pogrešiti ako kažem da je ovo sigurno jedan od najlepših projekata koji su realizovani u našoj zemlji. Veoma sam zadovoljna jer iz dana u dan vidim da projekat napreduje, imamo sve više zadovoljnih roditelja koji koriste uslugu elektronskog prijavljivanja beba, a tokom poseta porodilištima primetila sam da osoblje sa zadovoljstvom radi svoj deo posla. Projekat je do sada zaživeo u 44 porodilišta u 43 grada/opštine i sada gotovo sa sigurnošću mogu da kažem da će do kraja godine sva porodilišta u Srbiji biti u sistemu.

Poslednjih nedelja mnogo se govori o nagradnoj igri sa fiskalnim računima. Možete li nam reći nešto više o planovima za taj projekat i kakva su očekivanja?

– Do inicijalne ideje za nagradnu igru došli su premijer Vučić i američki ambasador pre nekoliko godina, a onda su dodatna istraživanja potvrdila da su slične nagradne igre uspešno organizovane u mnogim zemljama. Iskustva iz tih zemalja su veoma pozitivna i pokazuju da ovaj tip nagradne igre doprinosi povećanju budžetskih priliva od naplate PDV-a, poboljšanoj kontroli izdavanja fiskalnih računa, jačanju poreskog morala i razumevanja važnosti plaćanja poreza kod građana. U skladu sa tim su i moja očekivanja velika, sigurna sam da će i građani i privreda biti aktivni učesnici u zajedničkoj borbi protiv sive ekonomije. Nagradna igra i sakupljanje računa će biti motiv, neposredan povod za građane, međutim kampanjom želimo da podignemo svest kod svih koliko je važno da uzimamo račune jer na taj način najdirektnije utičemo na to da se deo novca sliva u budžet, odakle se finansiraju sva obdaništa, škole, penzije, socijalna davanja, putevi, igrališta i ostali infrstrukturni objekti.

Održali ste već nekoliko sastanaka sa predstavnicima IT sektora. Koji su zaključci? Ono čime su svakako svi zadovoljni su najave bespovratnih kredita za IT preduzetništvo i različite usluge E-uprave.

– Videla sam se velikim brojem IT kompanija, predstavnicima IT klastera i organizacija, univerzitetima, stručnjacima, kao i kolegama u Vladi koji su članovi IT saveta, a puno znaju o ovoj temi. Želela sam da se upoznam sa najboljom praksom kako bismo te principe primenili u radu IT saveta, jer je poznato da je plan Vlade da ovaj sektor u naredne dve godine dostigne izvozni potencijal od 2 milijarde evra. Sa druge strane je evidentan nedostatak IT kadrova, konzervatvne procene kažu da nam nedostaje 15.000. Ja mislim da IT industriju treba podržati prepoznajući njene specifičnosti i dajući joj podršku koja joj je potrebna. Zbog toga sam organizovala veliki broj sastanaka u prethodnom periodu kako bismo bili sigurni da razumemo specifične potrebe, na koje ćemo dati pravi odgovor. I mogu da najavim da je Akcioni plan za IT Savet završen i da u narednom periodu sledi javna rasprava i njegovo predstavljanje IT industriji, stručnjacima i svim relevantnim činiocima.

