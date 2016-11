Svetu2017 – Aleksandar Šapić: Demetropolizacija je stvar strateške odluke države

Konferencija “The Economist: Svet u 2017.” održaće se 15. decembra u Domu Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu.

Kao i ranijih godina, Color Press Grupa, koja je organizator konferencije, okupiće čelne ljude Vlade Srbije, Vlade Vojvodine, ambasadore, ekonomiste i vodeće privrednike iz Srbije i regiona.

Na otvaranju skupa govore:

Aleksandar Vučić, predsednik Vlade Republike Srbije, Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar inostranih poslova, Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ana Brnabić, ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Igor Mirović, predsednik Vlade Vojvodine

Na panelu “Beograd suzama (ne) veruje: Izazovi demetropolizacije Srbije” učestvovaće i Aleksandar Šapić, predsednik Opštine Novi Beograd, sa kojim smo razgovarali u susret konferenciji:

Kao predsednik opštine Novi Beograd, kako gledate na izazove demetropolizacije Beograda, ali i Srbije? Koliko se vaša opština trudi da odgovori na sve potrebe građana?

– Demetropolizacija je stvar strateške odluke države. Postoje države koje su svoju administraciju preselile u manje gradove, ali to su pitanja o kojima se odlučuje na najvišem nivou vlasti. Što se tiče Gradske opštine Novi Beograd, mi smo se u poslednje četiri godine trudili da osluškujemo potrebe građana Novog Beograda i da shodno tome kreiramo politiku, a sve u skladu sa našim mogućnostima, ingerencijama i nadležnostima. Gradska opština Novi Beograd prema Statutu grada Beograda nema status lokalne samouprave, i u skladu sa tim se i trudimo jer naše nadležnosti nisu prevelike. Najveća smo Gradska opština, ali i najveći grad u Srbiji posle Beograda, u rangu sa Nišom i Novim Sadom. Međutim, mi ne možemo da utičemo na kapitalne projekte, koji se direktno tiču Grada Beograda kao jedinice lokalne samouprave, ali ono što možemo jeste da uradimo mnogo malih stvari koje će Novobeograđani osetiti i nadam se da u tome uspevamo. Sistem komunikacije sa građanima na našoj opštini je doveden do tog nivoa da smo pokušali da dopremo do što većeg broja ljudi na Novom Beogradu kako bismo čuli njihove potrebe.

Smatrate li da su u pravu oni koji tvrde da se ulaže samo u Beograd?

– Mislim da je to jedna tendencija koja je vidljiva u čitavom svetu i Evropi. Veliki gradovi “jedu” manje sredine i uglavnom stanovništvo prelazi u njih u potrazi za poslom i boljim životom. Saglasan sam da karakteristika razvijenih zemalja jeste upravo razvijenost manjih sredina i manjih gradova i opština. Ne mogu da kažem ni da sam za tu tezu ali ni da sam protiv nje, jer nemam tačne informacije, ali mislim da tu vlada poprilično liberalno tržište i ulaganje, pa samim tim po prirodi stvari ljudi idu tamo gde je sredina razvijenija. Ako uzmemo u obzir činjenicu da u Beogradu živi trećina stanovništva Srbije, onda to dovoljno govori o tome zašto je najveća težnja ljudi da žive i rade u glavnom gradu.

Koje projekte opština Novi Beograd ima u planu za sledeću godinu?

– Kao što sam već rekao, mi ne možemo da utičemo na velike kapitalne projekte ali imamo mnoštvo nekih manjih projekata od sređivanja zelenih površina preko raznoraznih besplatnih programa, pomoći školama i uređivanja školskih terena, uređenja međublokovskih naselja, kao i mnoge socijalne programe u kojima učestvujemo zajedno sa Komesarijatom za izbeglice. Za neku baku podjednako je važna i klupa na kojoj će moći da sedne dok je sa unucima u parku. Zbog toga sam ponosan na mnoštvo malih stvari koje sam nabrojao, a koje smo uradili kako bismo poboljšali uslove života naših građana. Takođe, mislim da građani Novog Beograda direktno od programa opštine Novi Beograd imaju značajan benefit. To se naročito odnosi na one građane koji imaju izvađenu karticu Novobeogradskog kluba koja im omogućava mnogo pogodnosti, popusta, besplatnih programa. To je ono što u okviru naših mogućnosti, sa materijalne strane možemo da uradimo. Sa druge strane, trudićemo se da oplemenjujemo našu životnu sredinu uređujući zelene površine jer se i to percepira kao opštinska vlast.

Prethodni izbori ostaće upamćeni i po vašoj kampanji – bez bilborda i TV spotova. Da li ste očekivali da ćete uspeti na taj način i da li je bilo onih koji su pokušavali da vas od toga odgovore?

– Moje delovanje u politici, način na koji se ponašam i organizacija koju imam po svemu se razlikuju od svih političkih partija kod nas, jer se trudim da budem apolitičan u lokalnoj politici zbog toga što je doživljavam kao menadžment, a ne kao visoku politiku. Shodno tome sam želeo da budem različit i u kampanji. Iskreno nisam imao ni sredstva da bih to mogao sebi da priuštim. Iza mene nije stajala stranačka vojska koja bi delila letke, i jednostavno na taj način nisam mogao da pariram velikim strankama. Borio sam se praktično prethodne četiri godine svojim radom i rezultatima i smatrao sam da, ukoliko sve ono što sam u tom periodu uradio može da se poništi time što u kampanji neću iskakati iz televizora, poštanskog sandučeta ili zbog toga što moj letak građani neće gledati okačen o brisač automobila, onda ne treba da dobijem njihovu podršku. Građani su mogli da odluče da li žele da daju svoje poverenje onom ko se njima bavi mesec i po dana u kampanji, ili meni koji sam to radio u protekle četiri godine. Ispostavilo se da to nije bilo tako, da su ljudi poprilično upamtili sve ono što sam radio i da je moja kampanja, koja se svela na moje naloge na tviteru i fejsbuku, bila dovoljna za 36 odsto glasova na Novom Beogradu. Možda bi, da sam imao više sredstava i dostupnost u medijima, taj broj bio i za koji procenat viši. Što se tiče toga da li je neko pokušao da me odgovori, oni koji rade sa mnom najbolje znaju kako funkcionišem, tako da nije bilo puno prostora za tu opciju.

