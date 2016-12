Svetu2017 – Aida Ćorović: Srbija isključivo funkcioniše kao snažno centralizovana država

Konferencija “The Economist: Svet u 2017.” održaće se 15. decembra u Domu Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu.

Kao i ranijih godina, Color Press Grupa, koja je organizator konferencije, okupiće čelne ljude Vlade Srbije, Vlade Vojvodine, ambasadore, ekonomiste i vodeće privrednike iz Srbije i regiona.

Na otvaranju skupa govore:

Aleksandar Vučić, predsednik Vlade Republike Srbije, Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar inostranih poslova, Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ana Brnabić, ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Igor Mirović, predsednik Vlade Vojvodine.

Na panelu “Beograd suzama (ne) veruje: Izazovi demetropolizacije Srbije” učestvovaće i Aida Ćorović, višedecenijska mirovna i građanska aktivistkinja, osnivačica i dugogodišnja direktorica OCD “Urban-In” iz Novog Pazara, bivša poslanica u Skupštini Republike Srbije, novinarka i politička analitičarka, direktorica Fondacije za podršku zajednicama, sa kojom smo razgovarali u susret konferenciji:

Kako vidite demetropolizaciju Srbije iz dva ugla, dok ste živeli u Novom Pazaru i dok živite u Beogradu?

– Demotropolizacija podrazumeva, najpre, kakvu-takvu pravednu podelu resursa, finansija, ali i procesa donošenja odluka po horizontali, odnosno treba da se prenesu na lokalne zajednice unutar čitave zemlje. Kada kažem lokalne zajednice, mislim i na lokalne uprave, kao i na sve institucije, kako bi se obezbedilo ujednačeno funkcionisanje državne uprave. Pored njih, u fokusu mora biti privredni razvoj, kao i sfera javnog života, gde možemo svrstati medije, kulturu, ali i rad civilnog sektora i neformalnih grupa. Ako te prerogative imamo na umu, onda je iz velike daljine vidljivo odsustvo te, čak i u formalnom smislu, „ravnomerne podele“, pošto Srbija isključivo funkcioniše kao snažno centralizovana država. Dakle, sve važne odluke i procesi se isključivo i jedino donose u glavnom gradu, finansijski, ljudski i svi ostali resursi su koncentrisani u Beogradu i oko njega, dok je ostatak Srbije, bukvalno, prepušten izumiranju. Ovakav pristup nije iznenađujući, ako se zna da naše političke elite, od dvehiljadite pa naovamo, imaju intenciju potpune kontrole svih procesa u državi, a to se posebno vidi u domenu kontrole protoka novca. Ovakva vrsta podele dobara i podele moći, svakako, nije model za koji ja mogu da se zalažem i to nema veze sa mestom mog trenutnog boravka. Veći deo svog radnog veka „potrošila“ sam boreći se protiv različitih vrsta nepravdi, diskriminacija, društvenih anomalija, pa je bilo logično da su i centralizacija i neravnomerna podela svih zajedničkih dobara bili tema moga interesovanja i to ću nastaviti da radim. Ovakva kakva trenutno jeste, Srbija je država bez valjanih institucija, vladavine prava i država u kojoj političke elite diktiraju bezakonje, nepravdu, kriminal i ponižavanje građana u svakom smislu, zato je jedan od prvih koraka otpočinjanje ozbiljne i odgovorne polemike o procesima decentralizacije i regionalizacije države.

Bili ste poslanica u Skupštini Srbije. Da li je to mesto sa kojeg može više da se uradi kada je u pitanju demetropolizacije?

– Skupština, na žalost, nije mesto za rešavanje bilo kog od problema u ovoj državi, jer, praktično, ne obavalja jednu od svojih ključnih uloga, a to je kontrolna uloga rade vlade i premijera. Ovakva kakva je, Skupština je svedena na podrepnu muvu vladujeće klike i tako obismišljena nije relevantna institucija za rešavanje ni jednog važnog pitanja za državu.

Da li sredstva namenjena nevladinim organizacijama teže stižu u druge gradove, kao što je to na primer Novi Pazar, ili to ipak zavisi od angažovanja tih pojedinih organizacija?

– Ovo je tema koja postaje ponižavajuća za svakog ko ozbiljno radi u civilnom sektoru, jer, upravo, podela novca pokazuje da se čak više i ne krije intencija gušenja pravog, istinskog civilnog društva, a da se ono zamenjuje isfingiranim, lažnim civilnim društvom koje ćuti na društvene anomalije i koje čine poslučnici, članovi i botovi stranke na vlasti i njenih partnera. Na žalost, slična situacija je i kada su strani donatori u pitanju, pošto su njihove politike sve, samo ne pravedne i fokusirane na boljitak građana Srbije. Jedini boljitak o kome oni brinu jeste njihov sopstveni benefit, neretko i finansijske malverzacije i korupcija.

