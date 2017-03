ProFemina2017 – Filip Ćirić, vlasnik restorana “Homa”: Beogradu nedostaje Michelin Guide

Jedanaestog aprila, na petoj regionalnoj ProFemina konferenciji, pričaćemo o temama koje su deo naših svakodnevnih razgovora i razmišljanja, ali ćemo nastojati da u svakoj od njih učinimo bar jedan korak napred. U panelu posvećenom zdravoj ishrani učestvovaće Filip Ćirić, vlasnik i šef restorana „Homa“, koji je odavno stekao status kultnog restorana. Igrom slučaja, današnji razgovor s njim počinjemo – Michelinovim zvezdicama.

Šta Beogradu nedostaje, kad je reč o ugostiteljstvu?

– “Michelin Guide”, recimo. Poterbno je da se nekako standardizuje ponuda, da bi se ljudi usmerili i da bi imali motiv da se više trude.

Zar se već sada ne zna ko je, u tvom poslu, vodeći, ko osrednji, a koga ne poštujete?

– U Srbiji postoje kompetentni ljudi, ali nam je potrebna svetska organizacija koja sve to prati i definiše. Naša ponuda je veoma dobra, ali kad bi postojale smernice za dolaženje do određenog statusa, bilo bi neuporedivo bolje. Treba nam vodič, koji je svetski priznat i značajan.

Da li bi, ovog trenutka, mogao da kažeš – ovih pet restorana zaslužuju Michelinove zvezdice?

– Postoji bar deset takvih. Svako ima svoj pogled na poslovanje, ali je pesudan kvalitet servisa i hrane. Michelinove zvezde mogu da dobiju i restorani koji nude roštilj, ako je poseban, ili oni koji poslužuju samo ribu, bistroi… Mnoga mesta pružaju jako dobar kvalitet hrane i servisa, pa zato i mislim da je Srbija i te kako spremna za Michelin Guide.

Stranci veoma često dolaze u „Homu“. Postoje li jela koja su njihovi favoriti?

– Uglavnom biraju degustacioni meni, što je i logično, jer je za većinu njih to prva prilika da se upoznaju s mojom ponudom. Degustacioni meni je sled ukusa koji se dešavaju, to je čulni performans, koji se razvija sve dok traje konzumacija. Oduševljenje je vezano za kompletnu ponudu, o čemu svedoči činjenica da se sva jela iz oba moja restorana, podjednako prodaju. Možda mogu da kažem da je saksija bila iskorak u mojoj kreativnosti i prepoznatljivosti, jer je to bio trenutak preokreta, ali nije ona zaslužnija od drugih jela, jer da bi se išlo napred sva moraju da budu na istom nivou.

