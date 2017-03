ProFemina2017 – Dragan Vurdelja: Lepe žene su Monika Beluči, Grejs Džons, Vesna Trivalić, Anica Dobra, Meril Strip…

Jedanaestog aprila, na ProFemina 2017 konferenciji, u panelu “Lepota bez filtera” okupiće se ljudi koji su na razne načine “suočeni” sa lepotom. Kad smo razmišljali koga ćemo sve pozvati, da učestvuje u toj diskusiji, trebalo nam je samo par sekundi da pomislimo na Dragana Vurdelju, uz čije ime s pravom stoji beauty ekspert.

20 godina si u svetu šminke i manje ili više lepih žena. Koje su najznačajnije promene koje su se za to vreme desile u domenu shvatanja lepote?

– Mali, neinvazivni zahvati, poput hijaluronskih filera i botoksa, postali su standard. Sada viđamo lica koja u sve većoj meri izgledaju isto, a to me vodi ka zaključku da se izgubila autentičnost. Posebna priča je pojava fotošopa. Pre dvadeset godina ga nije bilo! U tom periodu se odigrala ekspanzija instant fikseva. Ono što je nekada važilo za scenskzu šminku, sada je dnevna, a nekadašnji scenski efekti se danas koriste u reklamama za kotmetičke proizvode, editorijalima, pri fotografisanjima za naslovne strane… Konkretno, mislim na proizvode koji bluruju kožu, na trake za podizanje kapaka ili dela lica… Svojevremeno su one bile „tajna Holuvuda“, a danas se, za kampanje, lepe i veoma mladim devojkama. Na Diorovim revijama su, čak, ostavili da se te trake vide. Madona ih odavno koristi, Ledi Gaga gotovo svakodnevno…

Vremenom se menja i “definicija” lepote.

– Stalno naglašavam da je lepota uvek povezana sa osećajem. Kad je vidite, prvo nešto osetite… Možda ćete taj osećaj teško definisati, ali on je tu. Naravno, postoje i standardi lepote, koji se stalno menjaju. Sada se sve više lepim smatra ono što je neobično. Ljudima se dopadaju miksevi rasa, tamnoputi ljudi sa svetlim očima, albino crnci… Danas imaš manekentu s vitiligom, što je nekad bilo nezamislivo.

Ima li lepote bez filtera?

– Naravno! Okrenite se oko sebe, a mada zvuči kao fraza, istina je da je mladost sama po sebi lepa.

Međutim, baš ta mladost se “provlači” kroz filtere?

– I to neumorno… No, čoveku je za samopouzdanje potrebno određeno iskustvo. Zaista, stalno viđam lepe ljude.

Da li je samouverenost žena proporcionalna njihovoj objektivnoj lepoti?

– Ne obavezno. Upravo te samouverene žene nisu lepotice. Jesu lepe, ali ne na način da ostanete bez daha kad ih vidite. Mnogo veći problem imaju lepe žene, koje su naučene da celog života moraju da ispunjavaju estetska očekivanja. Kad vam stalno govore “kako ste lepi”, a onda imate loš dan – svi će vas zagledati, uz misao “šta joj se desilo”. Upravo to očekivanje da uvek budeš lepa, vrlo efikasno ubija samopouzdanje.

Ko su, po tvom mišljenju, zaista lepe žene?

– Kad god sam pričao o lepim ženama, pominjao sam Moniku Beluči, a onda je došla u Beograd. Pažljivo sam odgledao njeno gostovanje kod Ivana Ivanovića. Njena lepota je “paket” koji čini kako se nosi sa godinama, kako se izdražava, kako vešto odgovara na razne provokacije, s koliko veštine “tera vodu na svoju vodenicu”, koliko je uvek graciozna, dostojanstvena, prava dama… Sve vreme sam ponavljao – kako je lepa. Lepa mi je i Grejs Džons, koja je potpuno drugačiji tip. Hipnotišuću lepotu ima Anželina Džoli… Vrlo su lepe Vesna Trivalić, Anica Dobra, Slavica Eklston, Riana, Naomi Kempbel, Naomi Votson, obožavam Dženifer Koneli, Kejt Blanšet, Suzan Saradon, Meril Strip…

Pretpostavljam da je Meril Strip primer lepote koja nije klasična.

– To lice je toliko prijatno ili je još adekvatnije reći – volim da ga gledam.

