PorodicneFirme2017 – Tanja Vučićević: Suprug i ja imamo dogovor da kod kuće ne pričamo o poslu, nije teško razdvojiti privatno i poslovno!

U organizaciji Color Press Grupe i Centra za edukaciju “Pro Educa” 15. marta u hotelu “88 Rooms” u Beogradu, održaće se konferencija “Porodične firme – Stub razvoja ekonomije“.

Konferencija će okupiti privrednike i stručnjake iz ove oblasti u Srbiji i regionu. Na otvaranju će govoriti Goran Knežević, Ministar privrede u Vladi Srbije i Robert Čoban, presednik Color Press Grupe. Kroz panel diskusije i studije slučaja prisutni će imati priliku da čuju na kakve sve izazove nailaze porodične firme u Srbiji, šta menadžeri porodičnih firmi treba da rade u krizi, govoriće se i o angažovanju spoljnih menadžera, odnosu porodice i porodične, kao i aktuelnim tržišnim uslovima poslovanja.

Na panelu „Žene u porodičnom biznisu“ učestvovaće i Tanja Vučićević, direktorka proizvodenje Art Ival, sa kojom smo razgovarali u susret konferenciji:

Kako ste suprug i vi došli na ideju za pokretanjem sopstvenog biznisa?

– Bilo je to krajem osamdesetih i početkom devedesetih kada smo po završetku obrazovanja i osnivanja porodice, imali priliku da se otisnemo u svet, ili ostanemo na svojoj zemlji. Našu odluku znate. Pre 25 godina (1992.g) osnivamo preduzeće Art Ival (i danas smo vlasnici 100%) koje se u početku bavilo trgovinom i preradom kafe, a 1996. g započinjemo i sa proizvodnjom čokoladnih proizvoda robne marke “Premier”. Podsetiću vas da su devedesete bile turbulentne godine prepune neizvesnosti, godine u kojima je bilo teško naći zaposlenje u struci, pa uz inflaciju i sankcije… trebalo je preživeti. S obzirom na to da smo imali dvoje male dece morali smo se boriti se za svoju porodicu, za nas je u tom trenutku logičan sled bio pokretanje sopstvenog biznisa.

Da li je teško razdvojiti privatno i poslovno u poslovanju porodične firme?

– Za mene nije, možda zato što smo suprug i ja zajedno u istom poslu pa se po potrebi dopunjujemo, inače je naš dogovor da kod kuće ne pričamo o poslu. Moram priznati da su moj prioritet uvek bila i ostala porodica i deca. Istina je da ostajem(o) na poslu mnogo duže nego čak i naši zaposleni, izlazim jako kasno, ali kao suvlasnik imam mogućnost da svoje radno vreme prilagodim drugim obavezama ili planovima. Uvek sam se trudila da naša deca, sin Aleksa i ćerka Ivana, ne trpe zbog našeg posla, za njih sam uvek imala i imam slobodnog vremena. I danas sa velikim zadovoljstvom nosim divnu titulu bake jednoj slatkoj “princezici od čokolade” Iskri, i sve što uz nju ide. Smatram da je dobra organizacija i predanost radu ključ svakog uspeha, a da za privatan posao moraš imati dara, sa kojim se rodiš ili ne, i taj dar nas drži Bogu hvala, već 25 godina…

Sa kojim izazovima se vaša porodična firma najviša suočavala?

– Izazov je bio postaviti porodičnu firmu na stabilne noge, izaći na tržište rame uz rame sa velikim proizvođačima, pozicionirati sopstveni proizvod i robnu marku (brend) Premier, koja je danas postala sinonim za kvalitet! Tržište ne prepoznaje i ne pita da li si mali ili veliki, a sa tom činjenicom se suočavamo i dalje. Konstantno se na sav glas potencira da su mala i srednja preduzeća, u koje uglavnom spadaju i porodična, stub svakog društva, nosioci ekonomije itd, međutim, naša praksa govori drugačije…

Šta je ono što bi vam pomoglo u poslovanju, šta bi trebalo da se promeni…?

– Bilo bi dobro kada bi se Srbija ugledala na one države koje zaista pomažu opstanku svojih malih/srednjih preduzeća. Suočavamo se sa liberalnim tržištem na koje dolaze uvoznici sa svojim proizvodima, čiji proizvođači od svojih država dobijaju subvencije prilikom izvoza, kao što je slučaj sa turskim konditorima, i to do 30%. Tako da oni uz snažnu podršku svoje države, mogu primeniti mnogo manje cene konditorskih proizvoda u poređenju sa domaćim proizvođačima. Kao domaća konditorska industrija koja je i izvozno orijentisana, imamo dodatne namete/takse koje nas čine nekonkurentnim na tržištu. Dobro bi došla podrška u pružanju većih olakšica i mogućnosti u prezentiranju proizvoda, čini mi se da je danas to manje dostupno ili nisam dovoljno obaveštena. Bilo bi poželjno da male, i uopšte proizvođače, država zaštiti od “bahatosti” velikih trgovinskih lanaca koji postavljaju svoje uslove, po sistemu uzmi ili ostavi…

Program konferencije i način prijave potražite na linku www.color.rs/porodicnefirme2017, a sve informacije i na našoj FB stranici i eventu.