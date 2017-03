PorodicneFirme2017 – u toku prezentacija “Uvođenje finansijskog partnera u porodične firme”!

Pratite prenos iz minuta u minut, kao i hešteg #PorodicneFirme2017 na društvenim mrežama, putem kojeg možete postaviti pitanje panelistima.

Vladimir Pavlović:

Sledi prezentacija “Uvođenje finansijskog partnera u porodične firme” – dr Vladimir Pavlović, WM Equity partners

Dragan Močević: Treba prvo da razbijemo tu dilemu šta je porodična firma, jer to nije samo firma u kojoj rade ljudi iz porodice. Kada sledeći put budete gledali filmove “Kum” i “Maratonci trče počasni krug” gledaćete ih sasvim drugačije. Definiciju koju želimo da koristimo jeste da je porodična firma svaka firma u kojoj 25% + 1 akcija u vlasništu osobe ili porodice. Preko 90% privrednih društava su porodične firme, ako gledamo ovu definiciju. Jedna osoba upravlja ili porodica. Porodične firme su najčešći oblik firmi u svetu. Zapošljavaju preko 50% svetske populacije, a u Evropi čine 75% firmi. Poslednje istraživanje smo uradili u Srbiji krajem 2015. godine. Najvećih broj firmi je osnovan od strane trenutnog vlasnika 75,9%, a 17,3% je nasleđeno i da ih vodi druga generacija. 65% porodičnih firmi i dalje vodi vlasnik-osnivač. Svaka treća porodična firma u Srbiji ima napisan strateški plan za naredne tri godine, ali naša iskustva u radu sa tim porodičnim firmama govore da ti planovi postoje samo u glavama vlasnika, ne i na papiru. Najveći broj vlasnika nije doneo odluku o tome koji deo firme treba da pripadne naslednicima. Mnogo toga srpski privrednici moraju da stave na papir. Testament je veoma bitna tema, o kojoj se ne razmišlja i ne priča. Recesija donosi nove izazove, porodične firme su pred velikim izazovom transfera generacija i ne postoji tradicija u rukovođenju firmama. Mi se tek suočavamo sa svim izazovima.

Sledi prezentacija Dragana Močevića “Izazovi za porodične kompanije u Srbiji”

Robert Čoban: Kada smo kolega Dragan Močević i ja pre više od godinu dana pokrenuli zajednički ovu temu, bilo je spomenuto 22% porodičnih firmi u Srbiji samo preživljava tu tranziciju na drugu generaciju. Mislimo da je u tom podatku leži zašto tu konferenciju držimo aktivnu. Upravo treba da ukažemo i onima koji odlučuju na vlasti na važnost ljudi koji žive ovde i imaju ovde porodice i koji žele da ostanu ovde da im se privređivanje olakša i učini profitabilnijim, barem upola kako je to stranim ulagačima. Mi imamo u našoj istoriji i genima to preduzetništvo, ne moramo da ga učimo. Bavljenje biznisom je ono što je bitno i Color Press Grupi koja obeležava 25 godina rada danas. I to ćemo potencirati i kroz naše druge konferencije. Nije samo ekonomska kriza u pitanju, problem je što živimo u zemlji, u regionu, gde stanovništvo napušta male gradove, ali i svoju zemlju. Ljudi se koncentrišu u Novi Sad, Beograd, a ako ne nađu tu posao, naša deca rade na kruzerima, kao šankeri u Njujorku… Želimo da pokažemo svojim primerom da postoji potreba i mogućnost da ti ljudi ostanu. Primer je i Novi Sad i novosadska IT industrija. To su primeri na koje želimo da ukazujemo, i nadamo se da će se taj glas čuti. Želim vam srećan rad!

O temama konferencije na otvaranju govori Robert Čoban, predsednik Color Press Grupe

Aleksandar Kemiveš: Bez obzira što porodične kompanije posmatramo kao jednu nišu, činjenica je da se ovaj pojam proteže kroz sve vidove poslovanje. Ako uzmemo u obzir da više od 90% malih i srednjih preduzeća ima inkorporirani porodični model. Mladi smo kada je u pitanju preduzetništvo, međutim imali smo porodice kao što su Dunđerski, Krsmanović, Vajfert, pa kad se na taj način kad se posmatra nije preduzetništvo tako mlado. Drago mi je da imamo konfidustriju uključeno, jer nam je italijansko iskustvo dragoceno. Otvorena je tema nasleđivanja što je problem ne samo u Srbiji, već u celoj Evropskoj Uniji. Preko 40.000 kompanija se nalazi u toj tranziciji u EU. Mi kao Privredna komora Srbije želimo da budemo deo tog procesa i da pomognemo u planiranju, edukaciji, ali prvenstveno da pomogne u tome kako da se ta tranzicija izbegne. Zaključujem da je ovo ozbiljna tema i želim da prenesem stavove predsednika Čadeža da ćemo se još aktivnije uključiti da budemo od koristi privrednicima, a u ovom slučaju onima koji biznis razvijaju u okviru porodice.

Prisutnima se na otvaranju obratio i Aleksandar Kemiveš, direktor Odeljenja za strateško planiranje, razvoj i analize

Erik Kosuta: 80% italijanskih kompanija su porodične firme. Ova tema je veoma bitna u Italiji, a mora da bude bitna i u Srbiji. Samo trećina porodičnih firmi prelazi u drugu generaciju, a samo petina u treću generaciju, to pokazuju istraživanja u Srbiji. Pravo je vreme da se krene u tu analizu u tu diskusiju. Porodične kompanije u Italiji su mnogo solidnije od velikih sistema, sigurno su te firme pravi motor italijanske privrede. Postoje neke kritičnosti koje treba da se prate, jako je bitan generacijski prelaz. Moje kolege privrednici nisu svesne da postojanje kompanije zavisi od njihovog izbora da li će ostati u kompaniji, da li će ih voditi njihovi sinovi i ćerke ili će angažovati menadžera. Zato je ova tema jako bitna i čestitam na izboru.

Konferansije Ivan Golušin pozdravio je prisutne ispred organizatora konferencije. Generalni pokrovitelj konferencije je kompanija “Energia Gas And Power“. Konferenciju će otvoriti Erik Kosuta, predsednik Konfindustrije Srbija, udruženja italijanskih industrijalaca u Srbiji.

U organizaciji Color Press Grupe i Centra za edukaciju “Pro Educa” danas se u hotelu “88 Rooms” u Beogradu, održava konferencija “Porodične firme – Stub razvoja ekonomije“.

Konferencija će okupiti privrednike i stručnjake iz ove oblasti u Srbiji i regionu. Na otvaranju će govoriti Aleksandar Kemviš, Savetnik direktora Privredne komore Srbije, Robert Čoban, Predsednik Color Press Group i Erik Kosuta, Predsednik Konfindustrije Srbija, udruženja italijanskih industrijalaca u Srbiji i Robert Čoban, presednik Color Press Grupe. Kroz panel diskusije i studije slučaja prisutni će imati priliku da čuju na kakve sve izazove nailaze porodične firme u Srbiji, šta menadžeri porodičnih firmi treba da rade u krizi, govoriće se i o angažovanju spoljnih menadžera, odnosu porodice i porodične, kao i aktuelnim tržišnim uslovima poslovanja.

Program konferencije potražite na linku www.color.rs/porodicnefirme2017, a sve informacije i na našoj FB stranici i eventu.