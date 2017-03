PorodicneFirme2017 – Aleksandra Bogunović: Kada radite u maloj porodičnoj firmi ne možete sebi da priuštite da se u nešto ne razumete!

U organizaciji Color Press Grupe i Centra za edukaciju “Pro Educa” 15. marta u hotelu “88 Rooms” u Beogradu, održaće se konferencija “Porodične firme – Stub razvoja ekonomije“.

Konferencija će okupiti privrednike i stručnjake iz ove oblasti u Srbiji i regionu. Na otvaranju će govoriti Goran Knežević, Ministar privrede u Vladi Srbije i Robert Čoban, presednik Color Press Grupe. Kroz panel diskusije i studije slučaja prisutni će imati priliku da čuju na kakve sve izazove nailaze porodične firme u Srbiji, šta menadžeri porodičnih firmi treba da rade u krizi, govoriće se i o angažovanju spoljnih menadžera, odnosu porodice i porodične, kao i aktuelnim tržišnim uslovima poslovanja.

Na panelu „Žene u porodičnom biznisu“ učestvovaće i Aleksandra Bogunović, porodična firma Bexing, sa kojom smo razgovarali u susret konferenciji:

Kako ste odlučili da svoju karijeru započnete i nastavite u porodičnoj firmi vašeg oca? Da li je to došlo sasvim prirodno?

– Oduvek sam znala da ću raditi u našoj porodičnoj firmi. Odrasla sam uz svog oca u proizvodnim halama, veoma rano me je uveo u svet biznisa vodeći me sa sobom na poslovna putovanja, sastanke, upoznavajući me sa ljudima iz naše branše. Sa tom namerom sam i upisala mašinski fakultet i uporedo sa studiranjem sam i radila kod njega u firmi. Po završetku studija sam donela odluku da ipak svoj pripravnicki staž kao inženjer odradim u tadašnjem Jat Airwaysu. Tamo sam provela skoro 5 godina od čega 2 godine na mestu šefa nabavne sluzbe. Ta pozicija mi je donela znanje i iskustvo u radu na poslovima nabavki sa strane Naručioca. Nakon Jata provela sam jos 2 godine u Europenu, na mestu menadžera prodaje. Pored neospornog znanja i iskustva najdragoceniji su kontakti koje sam ostvarila radeći u ove 2 firme, a koji mi puno znacče danas u poslu.

Šta je ono što ste naučili tokom rada u porodičnoj firmi, a što možda ne biste mogli u nekoj drugoj ?

– Kao što sam radeći u velikim organizacijama kao što su Jat i Europen shvatila kako oni funkcionišu i na koji način se sistematski stvari postavljaju, tako sam u porodičnoj firmi naučila da radim sve, počevši od posla ekonomiste, menadžera, vođe projekta, analitičara, HR-a… Kada radite u maloj porodičnoj firmi ne možete sebi da priuštite da se u nešto ne razumete. Moj posao takođe podrazumeva i aktivno učestvovanje u samoj proizvodnji od definisanja tehničkih karakteristika naših proizvoda, preko planiranja proizvodnje pa i u kontrola samog proizvodnog procesa i pružanja post-prodajne usluge tj. servisa.

Da li je moguće razdvojiti privatno i poslovno u porodičnom biznisu?

– To je uvek izazov, a posebno je teško ostaviti posao na kućnom pragu. Neretko se dešava da cela porodica pa i članovi koji nisu direktno uključeni u poslovanje firme, učestvuju u donošenju odluka od važnosti za poslovanje. Nemoguće je okrenuti prekidač na ,,isključeno” u takvim situacijama.

Na koji način porodične firme mogu biti pokretač privrede u regionu?

– Iako su rezultati velikih firmi impozantni u poređenju sa malim i srednjim porodičnim firmama, činjenica je da udeo malih i srednjih porodičnih firmi prema velikim neprekidno raste. Optimalna kombinacija malih, srednjih i velikih preduzeća predstavlja ključ uspešnih ekonomija. Porodične firme su postale sve konkurentnije velikim preduzećima, a uspešno se prilagođavaju savremenim uslovima poslovanja. Poslovanje porodičnih firmi je najčešće bazirano na tradicionalno nasleđenoj tehnici i tehnologiji, ali je sve veći broj onih koje primenjuju novu, visoku tehnologiju. Upravo mala i srednja preduzeća pokazuju visok stepen inovativnosti i fleksibilnosti čime svakako doprinose promenama i osnaživanju privrede.

Program konferencije i način prijave potražite na linku www.color.rs/porodicnefirme2017, a sve informacije i na našoj FB stranici i eventu.