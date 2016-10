Ovi DJ-evi će nas zagrevati za žurku na “Novosadskom Oktoberfestu”!

Ovog vikenda, 28. i 29. oktobra, uz pokroviteljstvo Grada Novog Sada i Nemačko-srpske privredne komore, Color Press Grupa u Master centru Novosadskog sajma po prvi put organizuje “Novosadski oktoberfest“. Događaj će proteći u znaku piva, kobasica i pereca i puno dobre muzike.

Pored tri najveće srpske pivare – “Heinekena“, “Carlsberga” i “Apatinske“, svoje etikete predstaviće i proizvođači zanatskih piva kao različiti i uvoznici piva iz svih delova sveta.

Bogat muzički program čine: Zvonko Bogdan, Orthodox Celts, Gift, Ničim izazvan, The Frajle, Jurassic Rock, Štikle i vikleri i veliki broj domaćih DJ-eva.

Prvog dana slušaćemo DJ Srđana Jekelića, Prvi Radio od 17 časova, a nakon toga, od 18 časova, DJ Sašu Radanovića, Radio Signal.

Drugog dana od 13 do 15 časova slušaćemo muziku sa O radija, a sa nama će biti glavni urednik radija Peđa Novković. Od 15 do 17 časova ponovo ćemo slušati DJ Sašu Radanovića, a od 17 do 19 časova muziku koju bira voditelj Radija 021, Jovan Stojanović Cope.





Razgovarali smo sa njima o tome šta možete da očekujete od muzike tokom zagrevanja za Novosadski Oktoberfest, kao i o tome šta oni očekuju od ove manifestacije:





Šta će to posetioci Novosadskog Oktoberfesta moći da čuju tokom tvog nastupa, koji tip muzike?

Cope: Puštaću sve ono što slušaoci Radija 021 mogu čuti svakoga dana na frekvenciji 92,2 i nešto što ja privatno volim da slušam od Black Keys do Blosomssa, koji su pravo ozveženje na muzičkoj sceni.

Saša: Moći će da čuju muziku koju prezentujem u klubovima u kojima radim i muziku koja se emituje na novosadskom Signal Radiju. To će biti uglavnom komercijalni House, Dance i Electro Music.

Srđan: Što se tiče mog nastupa na Novosadskom Oktoberfestu ona će biti u skladu sa muzičkom šemom Prvog radija. Znači pravi i probrani hitovi domaće zabavne muzike.

Peđa: Zbog različitih okolnosti na koje, na žalost, ne možemo da utičemo u ovom trenutku, O radio neće imati svog DJ-a na Oktoberfestu (za razliku od nekih ranijih manifestacija na kojima smo imali naše radijske DJ-eve). Ovoga puta opredelili smo se da zabavu na Oktoberfestu u subotu upotpunimo plejlistom koji su pripremili naši muzički urednici Bea Kovač i Dušan Majkić. Ta lista se, siguran sam, neće puno razlikovati od muzike na koju su inače navikli slušaoci O radija, biće to miks aktuelne domaće i strane urbane muzičke scene – od Bastille i Kings of Leon do Kawasaki 3P i Artan Lilija.





Šta misliš o ideji Oktoberfesta u Novom Sadu?

Cope: Sama ideja Oktoberfesta mi je odlična. Ja kako sam stigao sa mora listam fotografije iz Praga. I moram priznati da sam veliki ljubitelj piva i kobasica (ko bi rekao). Nisam nikada bio na Oktoberfestu i ovo mi je odlična prilika da vežbam za odlazak u Nemačku.

Saša: Mislim da je ideja sjajna i podržavam je. Novom Sadu fali sjajnih događaja i mislim da je ovo jedan od tih.

Srđan: Mislim da je ideja sjajna. Ona doprinosi spajanju evropskih gradova i kultura. Za one koji nemaju prilike da da odu u Minhen imaće priliku da se uvere da je Oktoberfest jedan od najvećih festivala na svetu.

Peđa: Mislim da je ideja odlična i čudi me da već ranije to nije pokrenuto. U moru različitih festivala koje Novi Sad ima tokom godine, mislim da je Oktoberfest prava stvar za zatvaranje sezone.





Pivo, kobasice, perece… koja je tvoja idelna kombinacija za Oktoberfest?

Cope: Dobitna kombinacija mi je kobasica sa sirom i naravno veliko pivo.

Saša: Naravno pivo i kobasice :).

Srđan: Uhhh ovo je baš izazov. Ako se baš moram odlučiti onda su pivo i kobasice savršena kombinacija.

Peđa: Pivo i kobasice, čini mi se da je to sasvim dovoljno 🙂

Ulaznice po ceni od 200 dinara mogu se naći na portalu i prodajnim mestima GIGSTIX-a, a detalje o rezervaciji stolova i programu pogledajte na web adresi www.oktoberfest2016.rs