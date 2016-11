Oktoberfest After Party: Novosađani ponovo uživali u pivu, kobasicama, perecama i dobroj muzici!

Za sve Novosađane i ostale koji su prošlog vikenda ostali bez ulaznice za “Novosadski Oktoberfest“, kao i za one koji su se odlično proveli i žele reprizu, organizovali smo u petak, 4. novembra, “Hello, NovemBeer – Oktoberfest After Party” u pasažu Zmaj Jovine 5 – Dum Dum, Frida, Rakija Bar, Serbiš Pab.

Publika je mogla da uživa u različitom pivu, perecama, kobasicama, ali i sjajnoj muzici za ples. Ukusne perece, kao i tokom Novosadskog Oktoberfesta, ponovo su se razgrabile u rekordnom roku.

Ko nije bio u prilici da kupi Oktoberfest suvenire – majice, krigle, liciderska srca, mogao je to da uradi sinoć na našim štandovima gde su domaćini bile naše promoterke u bavarskim nošnjama. Na video bimu, svi oni koji nisu uspeli da dođu na dvodnevnu manifestaciju Novosadskog Oktoberfesta, mogli su da vide fotografije prvog i drugog dana.

Oktoberfest doneo je ponovo sjajan bavarski duh u Novi Sad, a osim Novosađana, sinoć su uživali i studenti iz Grčke.