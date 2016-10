Novosadski Oktoberfest – Rudolf Vajs: Nema bolje manifestacije koja može razgraditi stereotipe o hladnim i uzdržanim Nemcima od Oktoberfesta

Poslednjeg vikenda u oktobru 28. i 29. oktobra, uz pokroviteljstvo Grada Novog Sada i Nemačko-srpske privredne komore, Color Press Grupa u Master centru Novosadskog sajma po prvi put organizuje “Novosadski oktoberfest“. Događaj će proteći u znaku piva, kobasica i pereca i puno dobre muzike.

Pored tri najveće srpske pivare – “Heinekena“, “Carlsberga” i “Apatinske“, svoje etikete predstaviće i proizvođači zanatskih piva kao različiti i uvoznici piva iz svih delova sveta.

Bogat muzički program čine: Zvonko Bogdan, Orthodox Celts, Gift, Ničim izazvan, The Frajle, Jurassic Rock, Štikle i vikleri i veliki broj domaćih i stranih DJ-eva.

O značaju ove manifestacije za Srbiju, ali i pripadnike nemačke nacionalne zajednice u Srbiji, razgovarali smo sa Rudolfom Vajsom, predsednikom Nemačkog narodnog saveza sa sedištem u Subotici.

Oktoberfest je jedna od najznačajnijih i najposećenijih manifestacija u Nemačkoj. Šta će bavarski duh doneti ovoj manifestaciji u Novom Sadu?

– Bavarski duh je je jedna od najboljih stvari što može doći iz Nemačke. Oni su poznati po tome što znaju vredno raditi, ali i super se zabaviti i opustiti. To vam je spoj najboljeg BMW-a koji bavarci prave i njihovog pšeničnog piva i pečenih kobasica sa perecima. Kažu u šali da ni BMW ne bi bio tako dobar auto da nema odmora posle rada uz pivo i kobasice.

Koliko je ovakva manifestacija značajna za nemačku zajednicu u Srbiji i u Vojvodini?

– Sa velikim simpatijama i zadovoljstvom gledamo na ovu manifestaciju jer ona Nemce i nemačku kulturu življenja i zabavljanja prikazuje na jedan opušten i veseo način. Nema bolje manifestacije koja može razgraditi stereotipe o hladnim i uzdržanim Nemcima od Oktoberfesta.

Novosadski Oktoberfest imaće, osim zabavnog karaktera, i značaj za privredu i povezanost sa nemačkim privrednicima koji su takođe gosti. Smatrate li da je potrebno ojačati veze sa nemačkim privrednicima?

– Apsolutno je od strateške važnosti dobra povezanost sa nemačkim privrednicima i svaka prilika da se veze prodube je dobra investicija za buduću saradnju i njihova što veća ulaganja u ove krajeve. Mislim da je za opušteno upoznavanje i sklapanje novih poznanstava ovo idealna manifestacija. Siguran sam da će naši privrednici poneti gomilu vizit karti i da će ih razmenjivati sa nemačkim privrednicima.

Publika u Novom Sadu će sigurno imati dilemu šta sve da proba tokom festivala, a da oseti pravi duh Oktoberfesta. Na meniju je naravno pivo, ali i perece i kobasice. Šta vi najviše preferirate i šta savetujete publici, koja je najbolja kombinacija?

– Da se utoli velika glad tu su dimljene pa skuvane kolenice a za uživanje u pšeničnom (belom) pivu neizostavne su pečene kobasice. Bavarci njihove tradicionalne bele kuvane kobasice jedu do 12 sati tj. do podneva, ali predlažem posetiocima koji će doći kasnije da se ne ustručavaju da ih naruče uz slatko-ljuti senf jer se taj specijalitet ovde ne služi svaki dan. Uz sve to oni služe i kiseli kupus, kuvan ili popržen. Nije slučajno da na engelskom govornom području oni koriste nemačku reč za kiseli kupus: Sauerkraut. Ima i polka sa tim nazivom. Eto još jednog dokaza da Bavarci ume i da se zezaju: plešu na polku koja se zove “Kiseli kupus”.

Ulaznice po ceni od 200 dinara mogu se naći na portalu i prodajnim mestima GIGSTIX-a, a detalje o rezervaciji stolova i programu pogledajte na web adresi www.oktoberfest2016.rs