Novosadski Oktoberfest – Robert Čoban: Mislim da smo našli pravu meru, uklopili smo Oktoberfest u novosadske, vojvođanske i srpske prilike!

U petak 28. oktobra u 19 časova u auli Master centra Novosadskog sajma svečano je otvoren Novosadski Oktoberfest. Na otvaranju su govorili: Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada, Alexander Jung, zamenik šefa Misije Ambasade Nemačke u Beogradu, Slobodan Cvetković, generalni direktor Novosadskog sajma, Robert Čoban, predsednik Color Press Grupe, predstavnici Nemačko-srpske privredne komore i predstavnice nemačke nacionalne manjine u Srbiji.

Nakon zvaničnog obraćanja medijima i prisutnima gradonačelnik Miloš Vućević je uz pomoć drvenog čekića svečano otvorio pivsko bure i time je na simboličan način otvorio manifesteciju koju po prvi put u Novom Sadu organizuju Color Press Grupa i Novosadski sajam, a pod pokroviteljstvom Grada Novog Sada.

Tim povodom razgovarali smo sa Robertom Čobanom, predsednikom Color Press Grupe:

“Bio sam u Minhenu pre četiri godine, video sam kako to izgleda u Minhenu Oktoberfest, posle toga smo razmišljali kako to treba da izgleda da bi uklopili koncept Oktoberfesta u novosadske i opšte, vojvođanske i srpske prilike, i mislim da smo našli pravu meru, uz sve ovo pivo, perece i kobasice i muziku našu, vojvođansku, srpsku, rok. Danas je malo više pop i tamburaški deo, sutra su Ortodoksi, Gift, i mislimo da je to prava mera.”

Kompletan razgovor poslušajte u videu: