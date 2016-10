Novosadski Oktoberfest – Aca Seltik: Ovo će biti istorijski koncert i poslednja prilika da se neke pesme čuju uživo!

Poslednjeg vikenda u oktobru 28. i 29. oktobra, uz pokroviteljstvo Grada Novog Sada i Nemačko-srpske privredne komore, Color Press Grupa u Master centru Novosadskog sajma po prvi put organizuje “Novosadski oktoberfest“. Događaj će proteći u znaku piva, kobasica i pereca i puno dobre muzike.

Pored tri najveće srpske pivare – “Heinekena“, “Carlsberga” i “Apatinske“, svoje etikete predstaviće i proizvođači zanatskih piva kao različiti i uvoznici piva iz svih delova sveta.

Bogat muzički program čine: Zvonko Bogdan, Orthodox Celts, Gift, Ničim izazvan, The Frajle, Jurassic Rock, Štikle i vikleri i veliki broj domaćih i stranih DJ-eva.

Tim povodom razgovarali smo sa Acom Seltikom, frontmenom benda Orthodox Celts, koji će nastupiti drugog dana festivala, 29. oktobra.

Grupa Orthodox Celts ima veliko iskustvo u pivskim manifestacijama. Šta očekujete od Novosadskog Oktoberfesta?

– Mnogo! Pre svega, da donese u ovaj deo Evrope tu nadaleko poznatu minhensku ili, bolje rečeno, bavarsku atmosferu kojom ceo taj region ovlada u oktobru, pa da i mi ne patimo previše što je svake godine Minhen tako daleko, a Oktobar tako blizu. S druge strane, mislim da je ovo konačno i jedan deo uslišenja moje davnašnje želje da Srbija dobije i poneki zimski, dobro, u ovom slučaju jesenji, festival, pa da možemo da prebrodimo i tu staru boljku naše scene koja se zove „kraj sezone je na kraju leta“ i da imamo festivale i u zatvorenom prostoru.

Pivo, perece ili kobasice? Ili je najbolje sve zajedno?

– Stvar ukusa. Što se mene lično tiče, uvek kobasice. U ogromnim količinama i na svaki mogući način pravljene. Možemo da raspravljamo da li sa senfom ili sa kiselim kupusom, ali tu je moj odgovor: da, sve zajedno + čili! Ako mogu da biram, moj izbor je leberkäse, ali ne bih se bunio ni za bilo koju kochwurst.

U vašoj muzici najbolje se uživa uz pivo. Da li ste svi u bendu pivopije?

– Bilo nekad, sad se pripoveda. To bi u najkraćem bio odgovor na ovo pitanje. Neki i dalje uživaju kao i celog života, a neki smo svoje bure i popili, pa se samo rado sećaju. Sve u svemu, u suštini, ova tema je nerazdvojni deo istorije Ortodoks Keltsa iz prostog razloga što je ceo jedan pravac Irske muzike nazvan „drinking songs“ i što obrađuju ovu temu na milion i jedan način. Ali, samo je jedna prava i jedina „Drinking Song“!

Šta publika može da očekuje od vašeg nastupa na Novosadskom Oktoberfestu?

– Zanimljivo je da će ovaj koncert biti jedan od onih istorijskih koncerata koji zatvaraju jedno poglavlje u istoriji jednog benda i celu jednu epohu. Naime, ovo će biti poslednji koncert pre izlaska novog albuma i, samim tim, i poslednji na kome će se svirati ova sadašnja set lista. Biće to i poslednja prilika da se neke pesme čuju uživo jer će, svakako, morati da ustupe svoje mesto nekim drugim hitovima koji tek dolaze. Znači, „The Best Of The First 25 Years In History Of The Orthodox Celts“. Tako bi mogao da glasi radni naslov ovog koncerta. A, kao i uvek, bez kompromisa, iz sve snage i punom parom napred. „The Celts Strike Again“!

Ulaznice po ceni od 200 dinara “Novosadski Oktoberfest” mogu se naći na portalu i prodajnim mestima GIGSTIX-a, a detalji o rezervaciji stolova i programu pogledajte na web adresi www.oktoberfest2016.rs

Prijavite se na kasting za konobare i konobarice “Novosadskog Oktoberfesta”!

#NovosadskiOktoberfest2016 – Fotografiši i osvoji pivo, perece, majice…