Niški #TeenTalk2016 – Igor Rakocija: Broj subova, lajkova, šerova je mera popularnosti, a ne kvaliteta

Nakon Novog Sada, ekipa Teen Talka 2016 stiže u Niš i to 6. oktobra, u bioskop “Vilin Grad”, zajedno sa našim tradicionalnim partnerom Telenorom.

Ovo je drugi put da se konferencija Teen Talk održava u Nišu, a nakon uspešnog prošlogodišnjeg druženja, odlučili smo da ovo postane tradicija.

Na niškom Teen Talku govorićemo o mladim talentima, uspesima, medaljama, Jutjuberima, lajkovima, ali i o vršnjačkom i digitalnom nasilju i kako od njega da se zaštitimo.

Na panelu “FOLLOW4FOLLOW – LIKE4LIKE Internet senzacija – na šta smo sve spremni za lajk” učestvovaće i Igor Rakocija, vlasnik je jednog od najvećih kanala koji se bavi tehnologijom kod nas, BalkanTech. Pored YouTube-a, radi kao maketing menadžer u jednoj Niškoj programerskoj kući, takođe u slobodno vreme se bavi predavanjem engleskog jezika.

Odakle ideja da edukuješ ljude o tehnologiji baš putem Youtubea?

– Jednostavno volim tehnologiju od kako znam za sebe. Uvek mi je to privlačilo pažnju, još u vreme kada kod nas nije bio rasprostanjen internet i kada ste vesti iz sveta tehnologije morali da čitate iz časopisa ja sam bio u toku. Još uvek imam kod kuće veliki broj baš tih časopisa, a mnogi od njih danas više i ne postoje, jer nisu uspeli da se uklope u novu eru dominacije Interneta. U društvu sam uvek bio onaj lik koji zna “sve” o kompjuterima i uvek sam imao potrebu da pomognem nekome ili da objasnim nešto. Sa YouTube kanalom sam želeo da to dignem na viši nivo. Želeo sam da kreiram nešto primereno našem regionu. Strani kanali se dosta baziraju na skupim gadgetima i komponentama, naravno toga ima i kod mene, ali je fokus neki srednji i niži segment, jer je nažalost takva kupovna moć u našoj zemlji. Objektivnost je nešto čime se ponosim. Bez obzira da li sam nešto dobio besplatno ili sam plaćen za neki video, to nikada nije, i neće, uticati na moje mišljenje o datom proizvodu. Ako vam se kanal bavi tehnologijom, ne smete se “prodati” i na taj način izgubiti kredibilitet i poverenja pratioca.

Kako ti izgleda Youtube scena u Srbiji baš u tom segmentu kojim se ti baviš?

– Broj kanala koji se bave tehnologijom se može izbrojati prstima. Scena je slaba, jer nema tu velike publike, sadržaj nije komercijalan. Tehnologija više spada pod informativni i edukativni sadržaj zabavna je onima koje zanimaju takve stvari, a to nije veliki broj ljudi. Kanali koji snimaju igrice ili skečeve spadaju pod kategoriju zabave i samim tim imaju daleko veći auditorijum. Uporedite samo gledanost nekog dokumentarca na televiziji sa gledanošću reality programa, to je upravo to edukativni vs zabavni sadržaj. Kanali koji se bave tehnologijom, iako ih je malo, jesu dobri i to je jako bitno. Ako bi gledali kanale koji se bave tehnologijom, a ne snimaju igrice, moj kanal je možda i najveći na balkanu i to sa “samo” 27 000 pretplatnika. Bilo kako bilo, drago mi je da sam deo te male ali kvalitetne grupe.

Držao si prezentacije o tome da li se i kako može zaraditi od Youtubea. Pa, da li se u Srbiji može zaraditi od Youtubea?

– Velika je zabluda da se može brzo i mnogo zaraditi na YouTube-u. Kada gledam svoj primer, evo snimam 3 godine i tek sada YouTube mogu da okarakterišem kao posao. Viđam dosta komentara tipa “blago tebi ti sve dobijaš džabe” i slično, a istina je da 90% proizvoda koje dobijem na test vraćam i plaćen sam 0 dinara da pričam o njima. Najveći deo zarade je došao tako što su me ljudi videli na YouTube-u, pa tako zaposlili i trenutno radim kao marketing menadžer u jednoj Niškoj IT kompaniji. Moram da naglasim i da je činjenica što živim u Nišu za mene veliki problem. Veliki broj kompanija ne želi da šalje svoje proizvode poštom, takođe većina PR agencija je u Beogradu, mnogo je jednostavnije kada možete sa nekim uživo da se vidite i sklopite dogovor. Većina IT događaja je takođe u Beogradu i nekada, iako sam pozvan, nisam u mogućnosti da dođem, a sa druge strane ni put do Beograda nije besplatan. U suštini, moguće je zaraditi, samo treba biti uporan i strpljiv.

Da li je broj subscribera, lajkova, šerova i mera kvaliteta?

– Zavisi šta podrazumevate pod “kvalitet”. Ako neko napravi fenomenalno izmonitran video, odličnog sadržaja i nema mnogo pregleda i lajkova, da li to znači da video nije kvalitetan? Broj subova, lajkova, šerova je mera popularnosti, a ne kvaliteta.

Kompletan program pogledaj OVDE.