Lideri hotelijerske industrije i turoperatori iz celog regiona na prvoj konferenciji #CheckIn2016!

Prva regionalna konferencija o trendovima u hotelijerstvu “Check In 2016” održana je u petak, 28. oktobra, u punoj sali Master centra na Novosadskom sajmu.

Konferencija je okupila lidere u hotelijerskoj industriji i turoperatori iz celog regiona koji su govorili o problemima u ovoj industriji, trendovima, digitalizaciji, izazovima bezbednosti i ostalim aktuelnim temama. Svi učesnici složili su se da država, hotelijeri, turističke agencije i turistički radnici moraju raditi zajedno na poboljšanju trenutne situacije.

Konferenciju su otvorili – ispred Privredne komore Srbije, Dragan Šabić, a ispred organizacije predsednik Color Press Grupe, Robert Čoban.

Prvi panel okupio je ambasadore i imali smo priliku da čujemo kako se na turizam gleda u njihovim zemljama, koje strategije se primenjuju, kao i šta to nedostaje Srbiji. Na panelu su učestvovali: H.E. Dr Alona Fisher Kamm, Ambassador of Israel in Belgrade, H.E. Gordan Markotić, ambasador Hrvatske u Beogradu, H.E. Mrs. Narinder Chauhan – Ambassador of India to the Republic of Serbia.

Nakon toga usledili su paneli u kojima su učestvovali generalni menadžeri vodećih hotela u regionu “The World Is Not Enough: Biti ili ne biti deo međunarodnog lanca” i “Istine i zablude u hotelijerskoj matematici: Da li povećan broj dolazaka znači i veći ADR“, koji su govorili o konkurenciji, odnosu hotelijera i države, ulaganju u infrastrukturu i planovima za budućnost.

Govorilo se i o edukaciji hotelskog osoblja i toga da li je diploma prednost ili ne – panel “Od koga učimo: Edukacija u hotelskoj industriji“.

Hotelijeri i tur-operateri diskutovali su i razmenili mišljenja tokom dva poslednja panela “Između rasta i nestabilnosti: Koji su zajednički problemi hotelijera u regionu?” i “Iz perspektive turoperatera: Šta nam je potrebno od hotelijera i zašto to (ne) dobijamo“.

Osim stručnjacima, konferencija je bilo vrlo značajna i studentima turizma i hotelijerstva, koji su pratili celu konferenciju.