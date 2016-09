Konferencija koja je osvojila internet i region – #Digital2016

Ovogodišnja regionalna konferencija o trendovima u telekomunikacijama i medijima Digital 2016, po prvi put se održalala dva dana, a govorilo je preko 60 stručnjaka iz celog regiona i sveta.

U prelepoj zgradi Geozavoda, atmosfera je bila potpuno digitalna, preko 200 slušalaca pratilo je panele preko LED i TV ekrana, dron je snimao aktivacije u bašti, a za sve one koji nisu bili prisutni postojao je live stream prenos. Publika je postavljala pitanja govornicima preko tvitera, a najzanimljiviji tvitovi su se emitovali na ekranima u sali.

Prvog dana, konferenciju je otvorio ambasador Velike Britanije u Beogradu, gospodin Denis Kif, a drugog dana na otvaranju je govorio ambasador SAD u Beogradu, gospodin Kajl Skot.

“Pogledajte kojom brzinom se menja digitalni svet svake sekunde. Digital je borba protiv islamske države, pomaže u promociji ljudskih prava. Nažalost u proteklih godinu dana se desilo i nekoliko ozbiljnijih situacija koje su stavile na test naša predstavništva. Digitalna diplomatija je samo još jedan način za obavljanje naših redovnih diplomaskih aktivnosti. Naša dužnost je da prilagodimo informacije kojima se služimo“, rekao je Denis Kif.

“Mnogi bi da se ukrcaju u ovaj digitalni brzi voz, a ako ne uspeju rizikuju da ostanu u prošlosti. Očito je da digitalni svet oblikuje kako radimo, kako živimo, kako smo u interakciji sa prijateljima, sa porodicom. Roboti zamenjuju radnika, a virtuelna realnost je pošle naše realnosti. Ali u politici, društvene mreže imaju veliki uticaj u predizbornim kampanja. Kandidati prilagođavaju svoje poruke u skladu sa povratnim informacijama koje dobiju. U svetu biznisa sve što je potrebno za novi početak su kompjuter, internet i ideja. Mladi preduzetnici sada imaju prednost da koriste nove tehnologije kako bi došli do investitora“, rekao je Kajl Skot.

U dva dana, deset panel diskusija i šest studija slučaja analizirane su mnoge važne teme današnjice, a govornici su bili neka od najpriznatijih imena iz oblasti medija, socijalnih mreža, telekomunikacija, ekonomije, prava, umetnosti i sporta.

Prisutni su mogli da čuju puno zanimljivih činjenica, prognoza ali i da se edukuju. Pričalo se o elektronskom bankarstvu, zaštiti autorskih prava, TV formatima i tržištu oglašavanja u budućnosti, ulozi medija u predsedničkim izborima u SAD, nacionalnim emiterima, trendovima na društvenim mrežama i mnogim drugim temama koje su aktuelne.

Posebnu pažnju izazvalo je predavanje Salima Mukadama, generalnog menadžera i potpredsednika BBC za CEE region koji je publici premijerno predstavio nove formate ove medijske kuće koji su aduti sa predstojeću sezonu.

Tokom razgovora 1 na 1, novinarke Marine Kosanović sa piscem i marketing konsultantom Lazarom Džamićem publika je imala priliku da čuje mnogo konkretnih saveta od stručnjaka koji je radio u korporaciji Google, dugo živeo i radio u Londonu, a na konferenciji Digital2016 je svoja znanja podelio sa publikom.

“Google je lajfstajl, to nije posao. Taj posao živite 24 sata. Kad sam bio mlađi želeo sam da naučim i bilo je mnogo drugih okolnosti. Smatram da svako treba da živi bar malo u inostranstvu da nauči i vidi taj sistem. Sada je vreme da probamo nešto drugo. Jedino vreme ne možete da kupite, vreme je skuplje od heroina, uranijuma, to je najskuplja stvar u Britaniji. Mnogo ljudi mora da prođe kroz pakao od 20-30 godina da bi imao to vreme“, rekao je Lazar Džamić.

Na konferenciji je po prvi put predstvljena kultna, domaća serija “Andrija i Anđelka” na jedan potpuno novi način što je izazvalo veliku pažnju. Svi prisutni imali su priliku da direktno od tima koji je stvarao seriju na čelu sa Anđelkom Prpić, čuju sve pojedinosti i detalje pre, za vreme i posle snimanja serije.

Konferencija Digital se održava treću godinu za redom i pored praćenja trendova koji se tiču tema koje obrađuje, ona stvara nove trendove u organizovanju ovakvih događaja u regionu.

Partneri ovogodišnje konferencije su : VISA, Disney Channel, Disney Junior, Disney XD, Waterfront, ORION telekom, Viasat World, FOX International Group, HBO GO, Scrippsnetworks, Ninamedia, N1 televizija, Carslberg Srbija i Voda Voda.