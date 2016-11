Hello, NovemBeer! Oktoberfest After Party – ulaz besplatan!

Za sve Novosađane i ostale koji su prošlog vikenda ostali bez ulaznice za “Novosadski Oktoberfest“, kao i za one koji su se odlično proveli i žele reprizu, organizovali smo “Hello, NovemBeer – Oktoberfest After Party” i ulaz je besplatan!

Petak 4. novembar od 17.00h

Pasaž Zmaj Jovine 5

Dum Dum, Frida, Rakija Bar, Serbiš Pab

Subota 5. novembar od 19.00h

Fabrika, Kineska četvrt

Družićemo se uz pivo, perece, kobasice i muziku za ples!

Svi koji nisu bili u prilici da kupe “Oktoberfest” suvenire (majice, krigle, liciderska srca…) to će moći da urade ovde.

Willkommen!