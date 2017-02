FEST & Gloria Party: Oni su pogodili najviše dobitnika Oskara!

Nakon otvaranja Međunarodnog filmskog festivala u noći koja je prethodila 89. dodeli Oskara, FEST i magazin Gloria organizovali su koktel “And The Oscar Goes To…” u Kući kralja Petra u Beogradu.

Veliki broj poznatih ličnosti i medija imali su priliku da uživaju u filmskoj muzici koja je nominovana za Oskara u proteklih 10 godina i da prognoziraju dobitnike ovog prestižnog filmskog priznanja u šest kategorija.

Niko od prisutnih nije pogodio pobednike u svih šest kategorija.

Najviše, pet tačnih odgovora, imao je Jovan Zdravković, koji je pogodio najboljeg reditelja, glumca, glumicu, originalni scenario i originalnu muziku. Jovan je dobio putovanje 7 dana na Kopaonik. Čestitamo!

Utešne nagrade, komplet od 10 magazina Color Press Grupa po izboru, dobili su Uroš Novović i Milica Jevtić, koji su pogodili pobednike u četiri kategorije, i to identične – najbolji film, reditelj, glumica i najbolja originalna muzika.

Kompletan izveštaj sa FEST & Gloria Party možete pogledati OVDE.