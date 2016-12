The Economist #Svetu2017 – Premijer Aleksandar Vučić otvorio konferenciju!

Pratite live streaming konferencije, a na društvenim mrežama hašteg #Svetu2017

Aleksandar Vučić: Želim pre svega da vam čestitam na organizaciji ovog skupa, na temama koje ste izabrali. Nema nikakve sumnje da će Novi Sad još lepše izgledati 2021. godine, jer sam čuo da se pojavila nova energija, novi optimizam. Prošle godine kada sam imao zadovoljstvo da vas pozdravim na ovoj konferenciji, i moram vam reći da sam ja jednu stvar tačno prognozirao, a to je da će rast između bdp-a Srbije 2,5 i 3%. Juče su Američke federalne rezerve uvećali referentnu kamatnu stopu, i to je jedna mala stvar na koju nemamo uticaja. Tog sekunda se takve promene prikazuju u našim bilansima. Niko zbog toga ne treba da bude zabrinut, jer Srbija ima ekonomsku stabilnost, uređene javne finansije, pitanje je da li ćemo uopšte imati deficit. Mnogo zavisi od nas, kako da promenimo sami sebe, kako da restruktuiramo javna preduzeća… Samo red i disciplina mogu da nam donesu rezultat, i nikome neću da se ulegujem i ne interesuju me ni izbori. Završićemo sa svim plaćanjima i nećemo kao Vlada da imamo deficit, i na kraju godine će deficiti biti 1,2-1,4%. I to vam sada prvi put govorim. Na dobrom smo putu, možda i na sigurnijem nego drugi. Ako budemo dovoljno odgovorni i dovoljno pametni, sigurno ćemo uspeti. Situacija u svetu je komplikovana, kompleksna, teška, u Srbiji je komplikovana, posebno imati u vidu stanje u regionu, ali sa boljom perspektivom u 2017. nego što bi se to moglo reći za svet uopšte. Sve zavisi od nas, našeg rada, naše discipline, ukoliko mi budemo dobri, ukoliko budemo imali čvrste javne finansije, prevazilazićemo sve prepreke. Srećan rad i mnogo uspeha!

Nakon Maje Gojković, prisutnima se obratio predsednik Vlade Srbije, Aleksandar Vučić i otvorio konferenciju.

Maja Gojković: Zahvaljujem Robertu Čobanu na inspirativnom uvodu u kojem je govorio o značaju naše zajedničke konferencije. Nije floskula ako kažem da mi je zaista zadovoljstvo da vas pozdravim ispred Narodne skupštine Srbije, pogotovo imajući važnost današnjih tema. Našoj skupštini je važno da izazovi sa kojima se SRbija i svet suočavaju u ovoj i u 2017. godini, jer je važno da se na ovom mestu o tome razgovara. Važno je da otvoreno govorimo pred kakvim se geopolitičkim izazovima nalazi Evropa i svet, o izbegličkoj krizi, o tome u kakvu Evropu idemo, o energetskoj budućnosti i meni veoma značajna tema, tema kulture. Svesni smo da u SRbiji ne možemo da utičemo na kretanja na globalnom planu, ali danas možemo da čujemo kakva je naša uloga u svim geopolitičkim kretanjima. Vlada Republike Srbije će i u 2017. godini, a verujem da će to i premijer Vučić reći, nastaviti da vodi jasnu politiku sa ciljem još boljeg pozicioniranja Srbije u Evropi i svetu, i tu će imati podršku Skupštine.

Nakon Roberta Čobana, prisutnima se obratila predsednica Narodne skupštine, Maja Gojković.

Ivona je pozvala predsednika Color Press Grupe, Roberta Čobana, da se obrati prisutnima

Robert Čoban: Kao što je Ivona rekla, sedmu godinu zaredom izdajemo godišnjak “The Economist” na srpskom jeziku. Ko je bio prošle godine na konferenciji, čuo je da mnoge stvari nije lako predviđati. Mnogi su predviđali da neće biti Brexita, da neće pobediti Hilari Klinton, ali stvari nisu ispale tako. Danas ćemo govoriti o aktuelnim temama i pokušati da predvidimo šta nas očekuje u 2017.

Konferansije Ivona Pantelić zahvalila se ime organizatora predsednici Narodne skupštine Republike Srbije gospođi Maji Gojković za priliku da konferenciju po prvi put održimo u ovom reprezentativnom zdanju. Sala u kojoj se nalazimo, nekadašnja je sala Veća naroda, a mural koji vidite nastao je 1937. i delo je splitskog umetnika Mate Rodića koji ga je naslikao po modelu čuvene renesansne slike “Dobra i Loša uprava” iz Gradske većnice u Sijeni u Italiji.

Konferencija “The Economist: Svet u 2017.” održava se danas, 15. decembra u Domu Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu.

Kao i ranijih godina, Color Press Grupa, koja je organizator konferencije, okupiće čelne ljude Vlade Srbije, Vlade Vojvodine, ambasadore, ekonomiste i vodeće privrednika iz Srbije i regiona.

Sedmu godinu zaredom Color Press Grupa u saradnji sa londonskim magazinom „The Economist“ izdaje srpsko izdanje godišnjaka za koji pišu najuticajniji svetskih državnici, vlasnici korporacija, lideri u biznisu, sportu i umetnosti, eksperti iz obasti finansija i ekonomije. I ove godine, odlučili smo da povodom izlaska magazina „Svet u 2017.“ okupimo i neke od najznačajnijih srpskih i regionalnih ekonomista i privrednika, zvaničnike Vlade Srbije kao i vodeće diplomate u Beogradu i od njih na licu mesta čujemo šta je to što nas na ovim prostorima očekuje u narednoj godini.