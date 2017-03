Dodeljene “Diplomacy&Commerce nagrade” na proslavi prvog rođendana magazina!

Magazin Diplomacy&Commerce, sindikacija londonskog The Economist časopisa, proslavio je svoj prvi rođendan u četvrtak 16.marta u Mikser Hausu.

Pored toga što je ovim događajem magazin obeležio prvu godišnjicu od pokretanja, na događaju su uručene DIPLOMACY&COMMERCE NAGRADE, pojedincima, kompanijama i organizacijama koje su se istakle u humanitarnom radu, CSR aktivnostima, spajanju biznisa i edukacije, kulture i sporta, te doprinosu unapređenja uslova poslovanja, bilateralne saradnje, civilnog društva kao i privrednog ambijenta u Srbiji.

Diplomacy&Commerce nagrade su dodeljene u trinaest kategorija, kompanijama i organizacijama, kao i dve nagrade pojedincima: za doprinos razvoja civilnog društva i nagradu za unapređenje ekonomije.

Članovi žirija koji su odlučivali o dobitnicima bili su: Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije, Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta Srbije, Robert Čoban, predsednik Color Press Grupe, i direktorka Diplomacy&Commerce magazina, Ruža Ristanović.

Predsednik Color Press Grupe, Robert Čoban se zahvalio svim gostima i istakao:

„Kada smo pokretali magazin pre godinu dana, cilj nam je bio da pružimo relevantne informacije iz oblasti politike, ekonomije, diplomatije i privrede. Za veoma kratko vreme postali smo pouzdana komunikaciona platforma koja pruža analize, mišljenja i komentare kompletne diplomatske, političke i poslovne javnosti, ali pratimo istovremeno i kulturu, sport i sve ostale sadržaje od značaja u Srbiji i regionu. Dodelom DIPLOMACY&COMMERCE nagrada, želeli smo da pokažemo da u moru negativnih informacija oko nas, postoje i one dobre, sjajne vesti o tome koliko organizacije, pojedinci i kompanije doprinose da Srbiju učinimo zajedno boljom. Nadam se da smo večeras uspeli to i da pokažemo. Hvala svima koji su večeras slavili sa nama, hvala žiriju i čestitamo svim dobitnicima. Vidimo se i dogodine”

Zvanice su uživale u hrani deset internacionalnih kuhinja koje su spremali eminentni beogradski restorani, premijum brendovima srpskih vinarija, domaćoj rakiji kao i u muzici bendova „Sputnik” i „The Gift”.

Proslavi je prisustvovao veliki broj gostiju, predstavnici Vlade Srbije, diplomatskog kora, političkog, kulturnog i javnog života Srbije, a među njima: Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Marko Čadež predsednik PKS, Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima za pristupanje Srbije EU, američki ambassador Kajl Skat, Đuzepe Manco, italijanski ambasador, Gordan Markotić, hrvatski ambasador, Vladimir Gasparič, ambasador Slovenije, ambassador Kanade, H.E. Philip Pinnington sa suprugom, ambasador Alžira, H.E. Abdelhamid CHEBCHOUB, H.E. Ricardo Fernando FERNÁNDEZ,ambasador Argentine, H.E.Mohammed Amine BELHAJ,ambasador Maaroka, turski ambasador , H.E.Tanju Bilgiç, H.E. Sheikh Mubarak Fahad J.M. AL-THANI, ambasador Quatara, H.E. YOO Dae Jong, ambasador Koreje, ambasador Švajcarske, H.E.Philippe Gérald GUEX, H.E. Hendrik VAN DEN DOOL, ambasador Holandije, H.E. Mohamed BOUGAMRA, ambasador Tunisa, H.E. Branislav MIĆUNOVIĆ ambasado Crne Gore, Marco Antonio GARCÍA BLANCO, ambasador Meksika, predsednici i direktori privrednih komora – nemačke, francuske, američke, hrvatske, slovenačke, grčke, italijanske, Mišel Sen Lot, direktor UNICEF kancelarije, Daniel Berg, EBRD, predstavnica UN-a Karla Robin Hersej, i mnogi drugi.

Detaljnije o dobitnicima nagrada:

Nagrada koju je dodelila redakcija magazina za lični doprinos razvoju ekonomije

Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije

Kroz modernizaciju komorskog sistema Srbije, Privredna komora Srbije u protekle dve godine njegovog mandata, postala je reprezentativna poslovna asocijacija svih privrednika i preduzetnika, efikasan servis i koristan i pouzdan partner kompanijama koje posluju u Srbiji i inicijator uvođenja dualnog, obrazovanja prema potrebama privrede.

Diplomacy&Commerce nagrada za lični doprinos razvoju civilnog društva

Direktor Nemačko-srpske privredne komore, Martin Knapp za projekat “Serbian visions”

SERBIAN VISIONS je multikongres koji obuhvata više tema: ljudska prava, ekonomiju, obrazovanje, kulturu, zdravlje, zaštitu životne sredine, EU integracije, bezbednost, inovacije, kao i druge oblasti koje čine viziju za bolju budućnost Srbije.

Diplomacy&Commerce nagrada za unapređenje bilateralne saradnje i privrednog ambijenta

Nemačko-srpska privredna komora

Sa preko 300 kompanija članica predstavlja najveću i najznačajniju bilateralnu organizaciju u Srbiji. Zastupa interese kompanija članica, pruža informativnu podršku za njihovo poslovanje i zalaže se za razvoj i unapređenje nemačko-srpske trgovine i saradnje.

Diplomacy&Commerce nagrada za doprinos unapređenju uslova za poslovanje

Srpska asocijacija menadžera-SAM

Srpska asocijacija menadžera je usmerena na unapređenje i promovisanje profesije menadžera u Srbiji, uz aktivan uticaj na kreatore ekonomske politike i u cilju stvaranja boljih uslova za poslovanje i privredni razvoj u Srbiji.

Diplomacy&Commerce nagrada za biznis inovacije i međunarodnu ekspanziju

I&F McCANN GRUPA za uspešno proširenje na tržište Nordijskog regiona

I&F McCann Grupa osnovana od strane gospodina Srđana Šapera, proširila je svoje poslovanje na Nordijski region preuzevši upravljanje agencijama u Norveškoj, Švedskoj, Danskoj i Finskoj. Ovim ulaganjem I&F McCann Grupa, posle dvadeset godina uspešnog poslovanja, zaokružila je svoju delatnost na 12 tržišta južne i severne Evrope.

Diplomacy&Commerce nagrada za održivi razvoj i doprinos zajednici

Kompanija Telekom Srbija

Podrška mladima i obrazovanju, ulaganje u zdravstvo, nauku, kulturu, u humanitarne svrhe, posvećenost zaposlenima i korisnicima, interakcija sa akcionarima, kao i integrisanje socijalne brige i brige o životnoj sredini u svakodnevno poslovanje, predstavljaju osnovne principe na kojima počiva poslovna strategija kompanije Telekom Srbija a.d.

Diplomacy&Commerce nagrada za korporativnu filantropiju u regionu Jugoistočne Evrope

Porto Monteegro

Porto Montnegro kompanija je donirala preko 2,5 miliona evra u lokalnu zajednicu Tivta i Boke Kotorske, a 100,000 evra u obrazovanje u 2016. godini.

Diplomacy&Commerce nagrada za najbolju društveno odgovorna kompaniju

Coca-Cola

Poslovanje Coca-Cola kompanije neraskidivo je povezano sa uspehom i razvojem zajednice. Coca-Cola svoj doprinos pruža kroz četiri ključne oblasti koje su važne za razvoj društva i budućih generacija: podrška profesionalnom razvoju mladih, unapređenje kvaliteta života zajednice, pomoć u vanrednim situacijama kroz donatorkse i volonterske aktivnosti, zaštita životne sredine.

Diplomacy&Commerce nagrada za najbolju društveno odgovorna kampanju

Heineken Srbija, kampanja „Društvo, ko vozi kući?”

Akciju „Društvo, ko vozi kući? ”, kompanija Heineken Srbija organizuje četvrtu godinu zaredom, na teritoriji cele Srbije. Ova inicijativa se sastoji iz nekoliko dimenzija: od bezbednog i besplatnog prevoza, do raznih edukativnih aktivnosti, ova kampanja je odlična prilika da se prenese poruka da „bezbednost i odgovornost mogu biti sastavni deo zabave”.

Diplomacy&Commerce nagrada: Business & Zaštita životne sredine

Kompanija “Grand motors i brend Volvo”

Za manje od godinu dana od kako je u prodaji, Volvo S90 je stekao izuzetnu poziciju u segmentu premijum limuzina, ne samo na evropskim, nego i na brojnim tržištima širom sveta. O bezbednosnoj tehnologiji ovog modela, tek podatak da Volvo sa limuzinom S90 pouzdano napreduje prema svom obećanju da će do 2020. godine svi novi Volvo automobili biti toliko bezbedni da niko u njima neće moći da izgubi život ili da bude teško povređen.

Diplomacy&Commerce nagrada: Business & Sport

Kompanija “Knjaz Miloš”, kampanja „Pokrenimo našu decu“

Partnerstvom „Aqua Viva” i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pokrenut je program „Pokrenimo našu decu” kojim se uvodi svakodnevna fizička aktivnost u svih 1206 osnovnih škola u Srbiji u cilju prevencije lošeg držanja, deformiteta kičme, gojaznosti i neaktivnosti kod mlađih učenika.

Diplomacy&Commerce nagrada: Business & Art

Vojvođanska banka i Galerija Matice srpske, projekat „Odgovorno u kulturi”

Izložba „Odgovorno u kulturi” na kojoj je izloženo 40 slika iz druge polovine 20. veka, a koje su deo umetničke kolekcije Vojvođanske banke otvorena je u oktobru 2016. u Galeriji Matice srpske.

Nakon izložbe usledila je potpuna rekonstrukcija ulaza s ugradnjom lifta za osobe s invaliditetom, koju finansira Vojvođanska banka iznosom od 5,2 miliona dinara.

Diplomacy&Commerce nagrada: Business & Education

Direct Media, projekat „Doživi Teslu”

Izložba „Doživi Teslu” autora Vitomira Jevremovića iz Digital Mind je jedina izložba u svetu u virtuelnoj relanosti posvećena velikom naučniku. Izložba je inicirana u susret Teslinom jubileju, a za 15 godina uspešnog poslovanje Direct Medije koja je ovu izložbenu postavku donirala muzeju.

Saradnjom kompanija Direct Media i Digital Mind napravljen je iskorak u korišćenju tehnologije u edukativne svrhe i kreirana je prva virtuelna muzejska postavka ove vrste u svetu.

Diplomacy&Commerce nagrada za najbolju fondaciju

Telenor fondacija

Podržava integraciju društva obezbeđujući što većem broju ljudi pristup komunikacijskim uslugama, podržavajući i inicirajući kreiranje digitalnih rešenja koja za cilj imaju prevazilaženje aktuelnih društvenih izazova i omogućavanje razvoja potencijala srpskog društva. Doprinos se ogleda i u rešavanju značajnih socijalnih, obrazovnih, kulturnih i zdravstvenih potreba na nacionalnom nivou, kao i rešavanje problema uzrokovanih prirodnim katastrofama.

Diplomacy&Commerce nagrada za najveći doprinos humanitarom radu

Delhaize Srbija, za projekat „Pomažemo da imaju i oni koji nemaju“

Projekat donacije hrane pokrenut je prošle godine. Proširen je na 31 grad u Srbiji i humanitarne organizacije koje su uključene u projekat na kraju svakog dana uzimaju sveže voće i povrće iz 130 Maxi i Tempo prodavnica. Na ovaj način se svakodnevno obezbeđuje obrok za oko 6.000 ljudi koji su u nepovoljnom finansijskom i socijalnom statusu.

