CheckIn2016 – Živorad Vasić: Podrška internacionalnog lanca kome pripadate je neprocenjiva

Konferencija “Check In 2016” okupiće 28. oktobra u Novom Sadu – lidere u hotelijerskoj industriji i tur-operatere iz celog regiona. Konferencija će se baviti najnovijim trendovima u hotelijerstvu – digitalizaciji, izazovima bezbednosti i drugim aktuelnim temama.

Konferenciju će otvoriti Robert Čoban, presednik Color Press Grupe i Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije. U jednom od panela – ambasadori zemalja sa bogatom turističkom ponudom – Crne Gore, Hrvatske, Turske, Brazila, Izraela i Indije govoriće o problemima ove važne privredne grane u nestabilnim vremenima.

Na panelu “The World Is Not Enough: Biti ili ne biti deo međunarodnog lanca” učestvovaće Živorad Vasić, generalni direktor Crowne Plaza Beograd.

Vaša karijera u hotelijerstvu gradila se od najrazličitijih radnih mesta. Kakvo iskustvo nosite radeći na mestima na kojima ste mogli da imate uvid u unutrašnjost svakog sistema?

– Praksu u hotelijerstvu sam počeo da stičem još za vreme školovanja jer je to sastavni deo studiranja u Americi. Nakon diplomiranja dobio sam nekoliko jako dobrih ponuda i ubrzo sam poceo sam da radim. Moja američka priča pisana je u 11 hotela u nekoliko gradova. Najviše vremena sam proveo u jednoj velikoj hotelskoj korporaciji i prošao sam različite pozicije u hotelu. Profesionalno iskustvo sticao sam postepeno, od CMT programa, višemesečnom obukom u različitim sektorima hotelijerstva, u sektoru soba, radeći kao noćni menadžer na recepciji, direktor domaćinstva, zamenik direktora soba, direktor soba. Za devet godina rada u Americi u hotelskoj industriji, prošao sam sve. Znam kako hoteli dišu. Danas kada sam generalni direktor Crowne Plaze Beograd, kada vodim brigu o još dva hotela u Beogradu i rukovodim dvema velikim investicijama u hotelskoj industriji- u Beogradu i Sloveniji mogu sa sigurnošću da tvrdim da mi je svaki minut koji sam proveo radeći na različitim pozicijama u hotelima pomogao da steknem ovaj specifičan pristup poslu neophodan u hotelskom biznisu

Koje principe poslovanja u hotelijerstvu se preneli vašim kolegama u Beogradu?

– Kada sam posle 17 godina boravka u SAD došao u Beograd, želeo sam da principe poslovanja koje sam tamo naučio i kojih se čvrsto pridržavam, prenesem u Srbiju, u hotel u kome radim, ali i na celu hotelijersku branšu.

Gosti koji odsedaju u hotelima visoke kategorije svuda u svetu, pa i u Beogradu, ocekuju za svoj novac upravo onoliko usluge koja je tim novcem vrednovana. I to je potpuno ispravno. Davno je prošlo vreme da se za jednu noc u Beogradu naplacivalopo više stotina evra a da je pri tom usluga bila nedovoljno kvalitetna. Danas se za svakog gosta treba boriti. Mi u Crowne Plazi to radimo. Prvenstveno ispravnim pristupom ovom poslu i poštovanjem i uvažavanjem svakog gosta. Od cene koju gost bude platio zavisice samo dijapazon usluga i pogodnosti koje ce moci da koristi. To je kultura poslovanja koju svi hotelijeri moraju da savladaju. To je moj stav, manje poruka. Sve moje kolege to vec vrlo dobro znaju. Beograd je postao znacajno mesto na turistickoj mapi I samo najbolji ce moci da ucestvuju u ovoj vaznoj utakmici koja kao krajnji cilj ima popunjavanje kapaciteta zadovoljnim gostima. Tu vidim mesto Crowne Plaze, i siguran sam da ce Crowne Plaza imati lidersku poziciju kada je hotelska industrija Beograda i Srbije u pitanju.

Hotel Crowne Plaza je deo velikog brenda InterContinental Hotels Group. Smatrate li da pripadanje velikim lancima u hotelijerstvu ima prednosti i koje?

– Naravno, to su višestruke prednosti. Ciljna grupa našeg hotela su poslovni ljudi, konferencije, simpozijumi i sve ostale usluge na kojima hotel najviše pravi profit. Samim tim, brend Crowne Plaza najviše odgovara onome što smo mi fokusirali kao svoj poslovni cilj ali i onome što Beogradu u velikoj meri nedostaje. Zato smo mi i izabrali brend Crowne Plaza da poslujemo pod njegovim okriljem. Postoje fantastični hoteli Crowne Plaze u Briselu i Parizu, Istanbulu, Moskvi. Mi smo se uklopili u tu novu filozofiju poslovanja medjunarodnih hotelskih lanaca i deo smo najveće hotelske kompanije. Delta je vlasnik hotela a sa korporacijom smo potpisali menadžment ugovor. Na taj način dobijamo punu podršku InterContinental lanca i radimo po specifikacijama IHG. Oni proveravaju da nivo usluga i sadržaja bude isti kao u svim hotelima Crowne Plaza a nama to pruža savršenu sigurnost da je naša usluga vrhunska. Menadžment ugovor vas vezuje na određeni niz godina gde ne kupujete samo licencu već dobijate kompletan know-how. Kada potpišete menadžment ugovor, postoji godišnji doprinos koji plaćate za rezervacioni sistem, ali taj sistem vas umrežava sa celim svetom. Kad neko pozove rezervacioni sistem, ili se uloguje na njega, tada Crowne Plazu Beograd nudi više od 70 različitih internacionalnih operatera koji imaju sve podatke o hotelu i koji na taj nacin pomažu lokalnoj prodaji. Takođe, veoma značajno u menadžment ugovoru jeste da on pruža edukaciju svih vaših zaposlenih pre početka rada hotela, ali i tokom kasnijeg poslovanja, tako da svi standardi u Crowne Plaza u Beogradu budu kao u Crowne Plaza bilo gde širom sveta. Podrška internacionalnog lanca kome pripadate je neprocenjiva. Uz dobru sinhronizaciju sa kvalitetnim lokalnim timom prodaje, to je uvek dobitna kombinacija.

Kako je na vaš posao uticao razvoj digitalnih tehnologija, internet i društvene mreže?

– Uvek smo pratili glavne trendove i promene u hotelskoj industriji. Najveći uticaj na operativne sisteme u hotelu svakako ima tehnologija i digitalne komunikacije. Sve više gostiju pravi rezervacije preko interneta i to direktno preko web stranica hotela, čak više od 100 miliona putnika u svetu. Klasični gosti koji posećuju agencije i traže štampane brošure danas su retkost ili čak prošlost. Gosti danas koriste svoj računar, tablet ili telefon i preko interneta istražuju tržište – destinaciju i hotel. Takođe, sve više ljudi koristiće mobilne aplikacije – preko iFona, iPada i različitih tablet uređaja. Naša istraživanja i praćenja tržišta nam kažu da je evidentan značajan rast rezervacija našeg hotela putem društvenih mreža, a samim tim i rast prihoda koji nam dolazi kao kvalitativna posledica digitalnih komunikacija. U hotele u svetu značajan procenat gostiju (cca 26%) dolazi zahvaljujući Twitteru i Facebooku. Kod nas je taj procenat nešto manji, ali vrlo brzo se primičemo svetskim trendovima. Naravno, praćenje portala koji se bave zadovoljstvom gostiju, kao što je naprimer TripAdvisor, gde gosti ostavljaju svoje komentare o usluzi u hotelskim objektima je nešto što predstavlja neophodnost modernog hotelskog poslovanja. Gostima je važno da mogu da ostave svoj komentar i da za to dobiju feedback. Mi poštujemo tu njihovu želju.

