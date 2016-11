CheckIn2016 – poslušajte prvi panel “Tourist Superpowers in Unstable World: Ambassadors Panel”

Prva regionalna konferencija o trendovima u hotelijerstvu “Check In 2016” održana je u petak, 28. oktobra, u punoj sali Master centra na Novosadskom sajmu.

Konferencija je okupila lidere u hotelijerskoj industriji i turoperatori iz celog regiona koji su govorili o problemima u ovoj industriji, trendovima, digitalizaciji, izazovima bezbednosti i ostalim aktuelnim temama. Svi učesnici složili su se da država, hotelijeri, turističke agencije i turistički radnici moraju raditi zajedno na poboljšanju trenutne situacije.

Na panelu pod nazivom “Tourist Superpowers in Unstable World: Ambassadors Panel” učestvovali su: HE Dr Alona Fisher Kamm, Ambassador of Israel in Belgrade, Gordan Markotić, ambasador Hrvatske u Beogradu, H.E. Mrs. Narinder Chauhan – Ambassador of India to the Republic of Serbia. Moderator: Vanja Kovačev.

O čemu su učesnici govorili poslušajte u videu: